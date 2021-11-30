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Управление знаниями

Lead Technical Writer

Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наш отдел знаний отвечает за наполнение контентом и развитие внешней базы знаний kb.selectel.ru и портала с документацией API developers.selectel.ru

Мы в поиске руководителя, который вместе с командой технических писателей будет заниматься созданием базы знаний для наших клиентов, направленной на решение проблем пользователей и улучшение качества поддержки пользователей.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наш отдел знаний отвечает за наполнение контентом и развитие внешней базы знаний kb.selectel.ru и портала с документацией API developers.selectel.ru

Мы в поиске руководителя, который вместе с командой технических писателей будет заниматься созданием базы знаний для наших клиентов, направленной на решение проблем пользователей и улучшение качества поддержки пользователей.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Чем предстоит заниматься

  • Поддержкой, развитием и организацией работы команды технических писателей
  • Созданием полноценной и интегрированной внешней системы знаний, для реализации возможности самостоятельного решения проблем при работе с продуктами компании
  • Разработкой и поддержкой эффективного процесса подготовки пользовательской документации к продуктам компании, ориентированной на проблемы пользователя
  • Интеграцией процесса документирования изменений в процесс разработки продукта и кросс-функциональных команд
  • Интеграцией пользовательской документации в процесс работы службы поддержки, для быстрого решения типовых пользовательских запросов
  • Работой над улучшением основных метрик продукта и роста
  • Подготовкой единых стандартов качества документации, оформления и типовых шаблонов статей
  • Разработкой механизмов оценки качества и полезности документации

Мы ожидаем, что вы

  • Имеете опыт работы с облачными технологиями, серверами и/или продуктами для управления IT-инфраструктурой
  • Понимаете, что такое менеджмент знаний и имеете опыт внедрения правильного процесса управления знаниями в продуктовой компании
  • Разбираетесь в процессах разработки продуктов и знаете, как эффективно встроить в этот процесс создание документации к продукту
  • Имеете опыт руководства и управления командой
  • Знаете, как оценивать эффективность документации
  • Понимаете, как работает пользовательская поддержка и имеете опыт успешной интеграции знаний и людей, которую эту поддержку оказывают
  • Ориентируетесь на проблемы пользователей, а не требования ГОСТ
  • Уже работали над развитием базы знаний в продуктовой компании

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен частично удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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