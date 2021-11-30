Lead Technical Writer

Мы в Selectel умеем делать удобными сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наш отдел знаний отвечает за наполнение контентом и развитие внешней базы знаний kb.selectel.ru и портала с документацией API developers.selectel.ru

Мы в поиске руководителя, который вместе с командой технических писателей будет заниматься созданием базы знаний для наших клиентов, направленной на решение проблем пользователей и улучшение качества поддержки пользователей.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.