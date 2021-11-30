Ведущий менеджер корпоративного университета/ Методист

В команде HR отдела открывается вакансия ведущего менеджера корпоративного университета/методиста. Человеку на этой позиции предстоит создавать новые курсы и объединить уже существующие обучения в единый проект корпоративного университета.
Основные задачи на данной позиции
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Изучение потребностей компании в обучении, формирование планов и графиков общекорпоративного обучения
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Создание систематизированной концепции корпоративного университета на базе LMS Teachbase
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Развитие образовательного портала: выбор формата курсов, самостоятельное создание программ обучения, внутренних курсов, поддержка их в актуальном состоянии
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Создание карьерных уровней в компании, сотрудничество с руководителями и HRBP в их актуализации
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Сбор статистики по результатам обучений для поисков зон улучшений
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Проведение внутренних тренингов или мастер-классов на актуальные темы
Наши ожидания от кандидатов
- Вы работали с аналогичными задачами в IT компании
- У вас есть опыт создания или развития и поддержки корпоративного университета
- Вы создавали или работали с карьерными уровнями
- Обладаете технической грамотностью, способностью к быстрому самостоятельному изучению новых технологий
- Умеете структурировать большие объемы информации, внимательны к деталям
- Знаете основы педагогического дизайна и форматов e-learning
- Есть опыт работы с LMS, создания курсов с нуля
- Имеете навыки проведения тренингов по Soft Skills
- Вы верстали курсы в Tilda или знаете как это делать
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса