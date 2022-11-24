Продакт domains

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Исследование пользователей
- Генерация и проверка гипотез
- Подготовка требований и постановка задач на разработку
- Контроль и приемка результатов
- Организация бизнес-процессов по продукту
- Запуск продукта
Наши ожидания:
- Опыт работы менеджером проектов или продакт-менеджером от 2-х лет (желательно в IT)
- Опыт запуска продуктов или отдельных фичей IT продуктов
- Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и т.д.)
- Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
- Техническая компетентность в предметной области
- Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами и т.д.)
- Любознательность
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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