Продакт domains

Управление продуктами

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Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Исследование пользователей
  • Генерация и проверка гипотез
  • Подготовка требований и постановка задач на разработку
  • Контроль и приемка результатов
  • Организация бизнес-процессов по продукту
  • Запуск продукта

Наши ожидания:

  • Опыт работы менеджером проектов или продакт-менеджером от 2-х лет (желательно в IT)
  • Опыт запуска продуктов или отдельных фичей IT продуктов
  • Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и т.д.)
  • Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
  • Техническая компетентность в предметной области
  • Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами и т.д.)
  • Любознательность

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и премии по результатам работы
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.