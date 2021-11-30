UX-проектировщик в команду Общих сервисов облака

Приглашаем проектировщика интерфейсов в команду Общих сервисов облака для развития Облачной платформы Selectel.
Команда общих сервисов занимается критически важными сервисами для функционирования облака
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Аутентификация и авторизация пользователей облака
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Предоставление публичного API
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Сбор информации о потреблении ресурсов
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Управление лимитами и квотами пользователей
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Интеграция различных PaaS в инфраструктуру облака
Основные задачи
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Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
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Собирать бизнес-требования и ограничения
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Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты
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Проводить качественные и количественные исследования
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Формировать метрики успешности и отслеживать их
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Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт
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Тесное взаимодействие с командой разработки
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Работа с внутренними и внешними пользователями
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Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели
Мы ожидаем, что вы
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Работали на схожей позиции
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Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
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Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь
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Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
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Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
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Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса