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Эксплуатация дата-центра

Инженер систем мониторинга (Отдел слаботочных систем)

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. За всем нужно следить, рисовать графики, строить отчеты, отправлять алармы - визуализировать события в работе Дата-Центре.

Мы ищем специалиста, который будет заниматься внедрением и развитием систем мониторинга наших дата-центров, а также поддержкой внутренней инфраструктуры отдела.

Взамен вам будет доступен широкий спектр технологий, с которыми придется иметь дело. Это прекрасная возможность лично поучаствовать в обеспечении отказоустойчивости работы инженерных систем наших дата-центров.

Самое главное - мы многому можем научить, поэтому нам нужен тот, кто способен быстро обучаться и не боится трудностей, а опытный коллектив уже поможет в освоении нужных инструментов.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. За всем нужно следить, рисовать графики, строить отчеты, отправлять алармы - визуализировать события в работе Дата-Центре.

Мы ищем специалиста, который будет заниматься внедрением и развитием систем мониторинга наших дата-центров, а также поддержкой внутренней инфраструктуры отдела.

Взамен вам будет доступен широкий спектр технологий, с которыми придется иметь дело. Это прекрасная возможность лично поучаствовать в обеспечении отказоустойчивости работы инженерных систем наших дата-центров.

Самое главное - мы многому можем научить, поэтому нам нужен тот, кто способен быстро обучаться и не боится трудностей, а опытный коллектив уже поможет в освоении нужных инструментов.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Работать с системами сбора данных SCADA и системами мониторинга
  • Автоматизировать технологические процессы работы ДЦ, в том числе с помощью написания скриптов
  • Выстраивать систему уведомлений о различных событиях
  • Тестировать новое оборудование, предназначенное для мониторинга
  • Автоматизировать формирование отчетов о работе инфраструктуры
  • Визуализировать события в Zabbix/Citect
  • Поддерживать инфраструктуру отдела и интегрироваться с существующими системами
  • Разрабатывать и внедрять новые инструменты мониторинга
  • Настраивать и эксплуатировать устройства мониторинга

Мы ожидаем от нашего будущего коллеги следующих навыков

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей

  • Знание основных сетевых сервисов (DNS, VNC, VLAN, DHCP)

  • Знание протоколов Modbus, SNMP. Хотя бы в теории

  • Знание стандарта RS-485

  • Опыт работы с системами мониторинга (Zabbix, Nagios, Cacti)

  • Уметь подключиться к оборудованию по последовательному порту и считать данные

Что будет плюсом

  • Опыт администрирования Windows

  • Опыт работы с системами SCADA в общем и SCADA Citect в частности

  • Знание SQL

  • Понимание принципов работы API

  • Знание скриптовых языков (Bash, Python, Powershell)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График с 9.30-18.30

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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