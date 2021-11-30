Инженер систем мониторинга (Отдел слаботочных систем)

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.

Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. За всем нужно следить, рисовать графики, строить отчеты, отправлять алармы - визуализировать события в работе Дата-Центре.

Мы ищем специалиста, который будет заниматься внедрением и развитием систем мониторинга наших дата-центров, а также поддержкой внутренней инфраструктуры отдела.

Взамен вам будет доступен широкий спектр технологий, с которыми придется иметь дело. Это прекрасная возможность лично поучаствовать в обеспечении отказоустойчивости работы инженерных систем наших дата-центров.

Самое главное - мы многому можем научить, поэтому нам нужен тот, кто способен быстро обучаться и не боится трудностей, а опытный коллектив уже поможет в освоении нужных инструментов.