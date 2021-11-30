Инженер систем мониторинга (Отдел слаботочных систем)

Отдел слаботочных систем - это направление, которое занимается мониторингом инфраструктуры дата-центров, системами пожарной сигнализации и пожаротушения, СКУД, видеонаблюдения, СКС.
Наша компания растет, в первую очередь этот рост обусловлен появлением новых площадок, оборудования и дежурного персонала. За всем нужно следить, рисовать графики, строить отчеты, отправлять алармы - визуализировать события в работе Дата-Центре.
Мы ищем специалиста, который будет заниматься внедрением и развитием систем мониторинга наших дата-центров, а также поддержкой внутренней инфраструктуры отдела.
Взамен вам будет доступен широкий спектр технологий, с которыми придется иметь дело. Это прекрасная возможность лично поучаствовать в обеспечении отказоустойчивости работы инженерных систем наших дата-центров.
Самое главное - мы многому можем научить, поэтому нам нужен тот, кто способен быстро обучаться и не боится трудностей, а опытный коллектив уже поможет в освоении нужных инструментов.
Задачи на этой позиции
- Работать с системами сбора данных SCADA и системами мониторинга
- Автоматизировать технологические процессы работы ДЦ, в том числе с помощью написания скриптов
- Выстраивать систему уведомлений о различных событиях
- Тестировать новое оборудование, предназначенное для мониторинга
- Автоматизировать формирование отчетов о работе инфраструктуры
- Визуализировать события в Zabbix/Citect
- Поддерживать инфраструктуру отдела и интегрироваться с существующими системами
- Разрабатывать и внедрять новые инструменты мониторинга
- Настраивать и эксплуатировать устройства мониторинга
Мы ожидаем от нашего будущего коллеги следующих навыков
-
Понимание принципов работы компьютерных сетей
-
Знание основных сетевых сервисов (DNS, VNC, VLAN, DHCP)
-
Знание протоколов Modbus, SNMP. Хотя бы в теории
-
Знание стандарта RS-485
-
Опыт работы с системами мониторинга (Zabbix, Nagios, Cacti)
-
Уметь подключиться к оборудованию по последовательному порту и считать данные
Что будет плюсом
-
Опыт администрирования Windows
-
Опыт работы с системами SCADA в общем и SCADA Citect в частности
-
Знание SQL
-
Понимание принципов работы API
-
Знание скриптовых языков (Bash, Python, Powershell)
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
График с 9.30-18.30
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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