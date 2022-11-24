Бухгалтер группы подготовки отчётности

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Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.
Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в процессе контроля ведения бухгалтерского и налогового учета
- Участие в процессе подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ, составлении дополнительных расшифровок и пояснений
- Участие в процессе подготовки налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов. Подготовка ответов на требования контролирующих органов
- Участие в процессе контроля закрытия отчетного периода
- Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
- Разработка пользовательских инструкций, регламентов участие в описании бизнес-процессов
- Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
- Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
- Участие в проектах по внедрению изменений налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы
Наши ожидания:
- Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
- Знание законодательства о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства
- Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
- Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
- Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
- Имеете опыт прохождения аудиторских проверок
- Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
- Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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