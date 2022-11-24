Финансы и юриспруденция

Бухгалтер группы подготовки отчётности

Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в процессе контроля ведения бухгалтерского и налогового учета
  • Участие в процессе подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ, составлении дополнительных расшифровок и пояснений
  • Участие в процессе подготовки налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов. Подготовка ответов на требования контролирующих органов
  • Участие в процессе контроля закрытия отчетного периода
  • Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского и налогового учета. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете и отчётности
  • Разработка пользовательских инструкций, регламентов участие в описании бизнес-процессов
  • Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
  • Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
  • Участие в проектах по внедрению изменений налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы

Наши ожидания:

  • Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
  • Знание законодательства о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства
  • Знание методических, нормативных документов и инструкций по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
  • Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
  • Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности по РСБУ
  • Имеете опыт прохождения аудиторских проверок
  • Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Удобный рабочий день с 9:30 до 18:30
  • Отличное расположение офиса - всего 10 минут пешком от м. Московские ворота, собственная парковка (в том числе для велосипедов)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.