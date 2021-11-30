Младший менеджер проектов в команду Managed Services

Отдел услуг администрирования - занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.

Приглашаем Младшего менеджера проекта в нашу команду, где вы сможете поработать в уютной команде, состоящей из 6 инженеров и тимлида, получите свободу в принятии решений и выборе необходимых инструментов и методологий построения процесса работы, возможность работать с ключевыми клиентами компании и с разнообразным стеком технологий.