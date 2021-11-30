Младший менеджер проектов в команду Managed Services

Отдел услуг администрирования - занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.
Приглашаем Младшего менеджера проекта в нашу команду, где вы сможете поработать в уютной команде, состоящей из 6 инженеров и тимлида, получите свободу в принятии решений и выборе необходимых инструментов и методологий построения процесса работы, возможность работать с ключевыми клиентами компании и с разнообразным стеком технологий.
На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи
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Сопровождать проекты по внедрению IT систем и передачу их на поддержку, а именно:
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Писать техническую документацию к проектам, достаточную для передачи на поддержку
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Писать базовое ТЗ для проектов
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Оценивать сроки и совместно с руководителем распределять ресурсы команды на проекты
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Вести взаимодействие с клиентами, отстаивать согласованное ТЗ
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Ставить задачи и следить за их выполнением
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт ведения проектов от запроса клиента до передачи на поддержку
-
Умение писать документацию к проекту
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Знание основ администрирования Linux
-
Понимание стека Docker, Ansible, k8s, git
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Понимание принципов CI/CD
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Развитый навык планирования
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Навык общения с инженерным составом команды
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуб
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров
-
Настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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