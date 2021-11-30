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Системное администрирование

Младший менеджер проектов в команду Managed Services

Отдел услуг администрирования - занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.

Приглашаем Младшего менеджера проекта в нашу команду, где вы сможете поработать в уютной команде, состоящей из 6 инженеров и тимлида, получите свободу в принятии решений и выборе необходимых инструментов и методологий построения процесса работы, возможность работать с ключевыми клиентами компании и с разнообразным стеком технологий.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел услуг администрирования - занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.

Приглашаем Младшего менеджера проекта в нашу команду, где вы сможете поработать в уютной команде, состоящей из 6 инженеров и тимлида, получите свободу в принятии решений и выборе необходимых инструментов и методологий построения процесса работы, возможность работать с ключевыми клиентами компании и с разнообразным стеком технологий.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи

  • Сопровождать проекты по внедрению IT систем и передачу их на поддержку, а именно:

  • Писать техническую документацию к проектам, достаточную для передачи на поддержку

  • Писать базовое ТЗ для проектов

  • Оценивать сроки и совместно с руководителем распределять ресурсы команды на проекты

  • Вести взаимодействие с клиентами, отстаивать согласованное ТЗ

  • Ставить задачи и следить за их выполнением

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт ведения проектов от запроса клиента до передачи на поддержку

  • Умение писать документацию к проекту

  • Знание основ администрирования Linux

  • Понимание стека Docker, Ansible, k8s, git

  • Понимание принципов CI/CD

  • Развитый навык планирования

  • Навык общения с инженерным составом команды

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров

  • Настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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