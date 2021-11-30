Сетевой инженер / стажер в команду Развития сети

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем человека, который сможет усилить нашу команду Развития Сети. Мы ищем кандидата без практического опыта работы в сетях, но с базовыми знаниями сетевых технологий и горящим желанием развиваться в этой сфере. Если тебе знакомы слова IP, ARP, DHCP, маршрутизация, коммутация, и ты хочешь разобраться, что эти слова означают на практике, тебе к нам.