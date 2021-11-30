Сетевой инженер / стажер в команду Развития сети

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.
Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем человека, который сможет усилить нашу команду Развития Сети. Мы ищем кандидата без практического опыта работы в сетях, но с базовыми знаниями сетевых технологий и горящим желанием развиваться в этой сфере. Если тебе знакомы слова IP, ARP, DHCP, маршрутизация, коммутация, и ты хочешь разобраться, что эти слова означают на практике, тебе к нам.
Почему у нас здорово работать
- Мы работаем с самым новым топовым оборудованием ведущих сетевых вендоров и поставщиками программных решений, а наши успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра
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Мы плотно сотрудничаем с другими командами и поэтому постоянно получаем знания из смежных областей, решаем задачи на стыке компетенций
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Мы непрерывно развиваемся, наращиваем свой профессиональный уровень и экспертизу
Основные задачи
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Тестирование сетевого оборудования по составленным тест-планам
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Изучение технической документации производителей, ее адаптация под реальные кейсы (гайды наши друзья!)
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Актуализация внутренней документации Селектел по используемому оборудованию, его настройке и функционалу
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Помощь коллегам из подразделений эксплуатации сети в подготовке к плановым работам
От вас мы ожидаем
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Базовые знания в области сетевых технологий
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Желание учиться и развиваться
Будет плюсом
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Опыт работы администратором/сотрудником технической поддержки оператора связи/хостинга
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Сертификация начального уровня любых сетевых вендоров
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса