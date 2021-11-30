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Сети

Сетевой инженер / стажер в команду Развития сети

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем человека, который сможет усилить нашу команду Развития Сети. Мы ищем кандидата без практического опыта работы в сетях, но с базовыми знаниями сетевых технологий и горящим желанием развиваться в этой сфере. Если тебе знакомы слова IP, ARP, DHCP, маршрутизация, коммутация, и ты хочешь разобраться, что эти слова означают на практике, тебе к нам.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем человека, который сможет усилить нашу команду Развития Сети. Мы ищем кандидата без практического опыта работы в сетях, но с базовыми знаниями сетевых технологий и горящим желанием развиваться в этой сфере. Если тебе знакомы слова IP, ARP, DHCP, маршрутизация, коммутация, и ты хочешь разобраться, что эти слова означают на практике, тебе к нам.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Почему у нас здорово работать

  • Мы работаем с самым новым топовым оборудованием ведущих сетевых вендоров и поставщиками программных решений, а наши успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра

  • Мы плотно сотрудничаем с другими командами и поэтому постоянно получаем знания из смежных областей, решаем задачи на стыке компетенций

  • Мы непрерывно развиваемся, наращиваем свой профессиональный уровень и экспертизу

Основные задачи

  • Тестирование сетевого оборудования по составленным тест-планам

  • Изучение технической документации производителей, ее адаптация под реальные кейсы (гайды наши друзья!)

  • Актуализация внутренней документации Селектел по используемому оборудованию, его настройке и функционалу

  • Помощь коллегам из подразделений эксплуатации сети в подготовке к плановым работам

От вас мы ожидаем

  • Базовые знания в области сетевых технологий

  • Желание учиться и развиваться

Будет плюсом

  • Опыт работы администратором/сотрудником технической поддержки оператора связи/хостинга

  • Сертификация начального уровня любых сетевых вендоров

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.