Системный администратор в команду Compute

Мы в поисках системного администратора в команду Compute! Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. У нас в команде ты получишь: - Участие в развитии, разработке и поддержке ядра облака, обеспечивая основную функциональность платформы – виртуализацию - Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт - Развитые корпоративную культуру и ценности - Возможности для роста, развития и раскрытия потенциала