Системное администрирование

Системный администратор в команду Compute

Мы в поисках системного администратора в команду Compute! Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. У нас в команде ты получишь: - Участие в развитии, разработке и поддержке ядра облака, обеспечивая основную функциональность платформы – виртуализацию - Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт - Развитые корпоративную культуру и ценности - Возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках системного администратора в команду Compute! Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. У нас в команде ты получишь: - Участие в развитии, разработке и поддержке ядра облака, обеспечивая основную функциональность платформы – виртуализацию - Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт - Развитые корпоративную культуру и ценности - Возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Собирать и поддерживать образы облачной платформы, следить за их актуальностью и своевременно вносить изменения
  • Писать инфраструктурный код на Puppet
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Заниматься отладкой CI/CD-процессов
  • Диагностировать, локализовывать и решать проблемы, возникающие в ходе работы сервисов, связанных как с программной (70%), так и аппаратной (30%) частями
  • Обеспечивать мониторинг сервисов
  • Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы

Наши ожидания:

  • Экспертное знание Linux
  • Понимание принципов современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM//Libvirt/Docker)
  • Опыт построения CI/CD-процессов и жизненного цикла разработки программного обеспечения (Jenkins pipeline library и GitLab CI)
  • Опыт развертывания и администрирования кластеров k8s
  • Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP

Знание систем/программ:

k8s, Docker, GitLab CI, Haproxy, Redis, Rabbitmq, Libvirt, Qemu, Bash, Grafana, Terraform, Ansible

Будет плюсом:

  • Опыт чтения и написания кода на языках: Python, Golang - на них мы автоматизируем наши задачи
  • Опыт работы с СУБД MySQL/PostgreSQL/Redis
  • Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
  • Опыт работы с IaC на Puppet + Hiera (или с помощью других инструментов)
  • Опыт работы с Ansible и Terraform

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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