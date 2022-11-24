Системный администратор в команду Compute

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках системного администратора в команду Compute! Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. У нас в команде ты получишь: - Участие в развитии, разработке и поддержке ядра облака, обеспечивая основную функциональность платформы – виртуализацию - Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт - Развитые корпоративную культуру и ценности - Возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Собирать и поддерживать образы облачной платформы, следить за их актуальностью и своевременно вносить изменения
- Писать инфраструктурный код на Puppet
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Заниматься отладкой CI/CD-процессов
- Диагностировать, локализовывать и решать проблемы, возникающие в ходе работы сервисов, связанных как с программной (70%), так и аппаратной (30%) частями
- Обеспечивать мониторинг сервисов
- Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Наши ожидания:
- Экспертное знание Linux
- Понимание принципов современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM//Libvirt/Docker)
- Опыт построения CI/CD-процессов и жизненного цикла разработки программного обеспечения (Jenkins pipeline library и GitLab CI)
- Опыт развертывания и администрирования кластеров k8s
- Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
Знание систем/программ:
k8s, Docker, GitLab CI, Haproxy, Redis, Rabbitmq, Libvirt, Qemu, Bash, Grafana, Terraform, Ansible
Будет плюсом:
- Опыт чтения и написания кода на языках: Python, Golang - на них мы автоматизируем наши задачи
- Опыт работы с СУБД MySQL/PostgreSQL/Redis
- Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
- Опыт работы с IaC на Puppet + Hiera (или с помощью других инструментов)
- Опыт работы с Ansible и Terraform
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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