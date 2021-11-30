DevOps инженер в отдел CDN

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть