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DevOps инженер в отдел CDN

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Мы приглашаем DevOps инженера в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).

Мы приглашаем DevOps инженера в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Почему у нас здорово работать

  • У нас нет легаси, есть много возможностей проявить себя
  • Вы сможете влиять на команду и выстраивать лучшие процессы
  • У нас в компании всегда есть с кем проконсультироваться по лучшим DevOps практикам
  • В перспективе при желании вы сможете вырасти до тех/тим лида команды
  • Возможность расширить кругозор и стать создателем того, чем пользуются другие инженеры

Задачи на этой позиции

  • Развивать и поддерживать инфраструктуру услуги CDN (Сеть доставки контента)

  • Улучшать системы мониторинга компонентов инфраструктуры

  • Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания и инфраструктурного кода

  • Помогать строить CI pipelines для разработчиков

  • Взаимодействовать с партнёрами CDN по тестированию новых фич, решению технических проблем

Наши ожидания от кандидата:

  • Понимание сетевого стека TCP/IP, навыки работы с основными сетевыми протоколами и сервисами (DHCP, DNS, VLAN)

  • Продвинутые навыки работы с Linux системами: мониторинг, администрирование, обновление, резервное копирование и другие

  • Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения

  • Базовые навыки работы с Infrastructure as Code (Ansible, Chef)

  • Умение работать с технической документацией на английском языке

Вашими плюсами будет:

  • Общие понимание принципов работы современных сетей доставки контента (CDN), DNS, защиты от DDoS

  • Хорошее знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней

  • Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем

  • Участие в Open Source проектах

На собеседовании мы обсудим:

  • Особенности сопровождения систем, работающих в режиме 24/7

  • Системы управления конфигурациями

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки инфраструктурного кода, технологий CI/CD

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.