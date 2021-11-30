DevOps инженер в отдел CDN

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS).
Мы приглашаем DevOps инженера в команду проекта внешних сетевых сервисов и доставки контента (CDN, Anti-DDoS, DNS, monitoring).
Почему у нас здорово работать
- У нас нет легаси, есть много возможностей проявить себя
- Вы сможете влиять на команду и выстраивать лучшие процессы
- У нас в компании всегда есть с кем проконсультироваться по лучшим DevOps практикам
- В перспективе при желании вы сможете вырасти до тех/тим лида команды
- Возможность расширить кругозор и стать создателем того, чем пользуются другие инженеры
Задачи на этой позиции
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Развивать и поддерживать инфраструктуру услуги CDN (Сеть доставки контента)
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Улучшать системы мониторинга компонентов инфраструктуры
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Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания и инфраструктурного кода
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Помогать строить CI pipelines для разработчиков
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Взаимодействовать с партнёрами CDN по тестированию новых фич, решению технических проблем
Наши ожидания от кандидата:
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Понимание сетевого стека TCP/IP, навыки работы с основными сетевыми протоколами и сервисами (DHCP, DNS, VLAN)
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Продвинутые навыки работы с Linux системами: мониторинг, администрирование, обновление, резервное копирование и другие
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Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
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Базовые навыки работы с Infrastructure as Code (Ansible, Chef)
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Умение работать с технической документацией на английском языке
Вашими плюсами будет:
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Общие понимание принципов работы современных сетей доставки контента (CDN), DNS, защиты от DDoS
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Хорошее знакомство с современными сетевыми технологиями: оверлейные сети, виртуализация сетевых функций, программная балансировка нагрузки разных уровней
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Навыки программирования на Python/Go для написания патчей и поиска проблем
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Участие в Open Source проектах
На собеседовании мы обсудим:
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Особенности сопровождения систем, работающих в режиме 24/7
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Системы управления конфигурациями
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Понимание и опыт применения современных методологий разработки инфраструктурного кода, технологий CI/CD
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса