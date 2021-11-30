Практикант в отдел бухгалтерии (Группа внеоборотных и оборотных активов)

Мы приглашаем Практиканта в группу внеоборотных и оборотных активов, где вы сможете обучиться основам бухгалтерии и получить возможность дальнейшего профессионального развития у нас в компании.
Основные задачи на этой позиции
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Активное участие в ежегодной инвентаризации ТМЦ
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Работа с документами в системе 1С 8.3 и ДиаДок
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Подготовка платежных поручений для оплаты счетов
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Проведение документов в 1С
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Помощь в ведении учета активов компании
Мы ожидаем, что вы
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Понимаете основы бухгалтерского и налогового учета, проявляете искренний интерес к данной области
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Общее понимание в области анализа хозяйственной деятельности, налогового законодательства РФ и аудита бухгалтерского/финансового учета
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Имеете уверенное знание MS Excel
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Студенты последних курсов направления экономика/финансы/бухгалтерский учет/аудит/прочие смежные специальности
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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