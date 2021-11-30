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Backend-разработка

Go-разработчик в команду CDN

Для развития и поддержки услуги предоставления сетей доставки контента (CDN) наших партнеров мы приглашаем Go-разработчика в команду проекта CDN.

Это вакансия для вас, если

  • Вы ищете возможность прокачивать свои навыки в разработке на Go

  • Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту

  • Ищете гибкий подход при постановке задач

  • Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов

  • В перспективе хотите вырасти в тимлида

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Для развития и поддержки услуги предоставления сетей доставки контента (CDN) наших партнеров мы приглашаем Go-разработчика в команду проекта CDN.

Это вакансия для вас, если

  • Вы ищете возможность прокачивать свои навыки в разработке на Go

  • Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту

  • Ищете гибкий подход при постановке задач

  • Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов

  • В перспективе хотите вырасти в тимлида

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Развивать внутренние и публичные сервисы продукта CDN, Anti-DDoS

  • Разрабатывать компоненты на базе следующих продуктов: ClickHouse, PostgreSQL

  • Работать с API/SDK партнёров: Akamai, G-Core и других

От вас мы ожидаем

  • Хорошее знание языка программирования Go

  • Опыт написания unit- и функциональных тестов

  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL или другими SQL СУБД

  • Опыт работы с ОС семейства *nix

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Понимание принципов CI/CD

Плюсом будет

  • Понимание общих принципов работы CDN, DNS, ANYCAST роутинга

  • Умение профилировать и отлаживать Go-приложения

  • Опыт работы с Cgo

  • Опыт работы документирования API при помощи OpenAPI, Swagger или RAML

  • Умение читать код на Python

  • Участие в open source проектах

  • Навыки автоматизации деплоя приложений, хорошее знакомство с DevOps практиками

На собеседовании мы обсудим

  • Технологии, с которыми вам приходилось работать

  • Ваш опыт разработки на Go и задачи, которые вы решали на этих языках

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен частично удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.