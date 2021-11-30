Go-разработчик в команду CDN

Для развития и поддержки услуги предоставления сетей доставки контента (CDN) наших партнеров мы приглашаем Go-разработчика в команду проекта CDN.
Это вакансия для вас, если
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Вы ищете возможность прокачивать свои навыки в разработке на Go
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Хотите работать с опытными коллегами, которые всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту
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Ищете гибкий подход при постановке задач
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Вы в поисках большой свободы в применении практик и подходов к разработке и к выстраиванию процессов
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В перспективе хотите вырасти в тимлида
Основные задачи
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Развивать внутренние и публичные сервисы продукта CDN, Anti-DDoS
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Разрабатывать компоненты на базе следующих продуктов: ClickHouse, PostgreSQL
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Работать с API/SDK партнёров: Akamai, G-Core и других
От вас мы ожидаем
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Хорошее знание языка программирования Go
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Опыт написания unit- и функциональных тестов
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Опыт работы с базами данных PostgreSQL или другими SQL СУБД
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Опыт работы с ОС семейства *nix
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Опыт работы с системой контроля версий Git
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Понимание принципов CI/CD
Плюсом будет
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Понимание общих принципов работы CDN, DNS, ANYCAST роутинга
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Умение профилировать и отлаживать Go-приложения
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Опыт работы с Cgo
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Опыт работы документирования API при помощи OpenAPI, Swagger или RAML
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Умение читать код на Python
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Участие в open source проектах
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Навыки автоматизации деплоя приложений, хорошее знакомство с DevOps практиками
На собеседовании мы обсудим
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Технологии, с которыми вам приходилось работать
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Ваш опыт разработки на Go и задачи, которые вы решали на этих языках
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Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен частично удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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