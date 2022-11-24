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Большая стабильная компания; Можно влиять на процессы и принятие решений; Люди важнее всего — развиваем, мотивируем, менторим, заботимся.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- -Принимать и распределять звонки (мини-АТС); -Встречать посетителей; -Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов. -Курировать работу водителя; -Организовывать грузоперевозки между дата-центрами; -Работать с курьерскими службами; -Поддерживать жизнеобеспечение офиса; -Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды; -Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов.
- -Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель) будет преимуществом; -Умение работать с документами; -Знание Microsoft Office; -Знание делового этикета; -Умение работать в команде; -Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности.
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Наши ожидания:
Про здоровье и спорт:
Про развитие:
Про досуг:
*пока что только для питерского офиса
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