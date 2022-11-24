Back office

Офис-менеджер

Большая стабильная компания; Можно влиять на процессы и принятие решений; Люди важнее всего — развиваем, мотивируем, менторим, заботимся.
Санкт-Петербург
Фиксированный
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Большая стабильная компания; Можно влиять на процессы и принятие решений; Люди важнее всего — развиваем, мотивируем, менторим, заботимся.
Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • -Принимать и распределять звонки (мини-АТС); -Встречать посетителей; -Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов. -Курировать работу водителя; -Организовывать грузоперевозки между дата-центрами; -Работать с курьерскими службами; -Поддерживать жизнеобеспечение офиса; -Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды; -Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов.

      • Наши ожидания:

      • -Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель) будет преимуществом; -Умение работать с документами; -Знание Microsoft Office; -Знание делового этикета; -Умение работать в команде; -Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности.

          • Про здоровье и спорт:

          • Ежемесячная надбавка за некурение
          • ДМС + стоматология + офисный врач*
          • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
          • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
          • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
          • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
          • Офисный душ*

          Про развитие:

          • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
          • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
          • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
          • Онлайн-библиотека Alpina Digital

          Про досуг:

          • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
          • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
          • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

          *пока что только для питерского офиса

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