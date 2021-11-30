Младший специалист в команду технической поддержки

Основные задачи на этой позиции

Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты и почту, в меньшей степени через телефон

Контактировать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании

Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга

Мы ожидаем, что вы

Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно

Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)

Что будет плюсом

Хорошее знание английского языка будет вашим преимуществом

Навыки работы с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на уровне продвинутого пользователя (в том числе и через консоль)

Умение работать с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)

Умение читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana

Готовность к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Бесплатные обеды и кофе-брейки

График работы: пятидневная рабочая неделя с 10.00-19.00

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса