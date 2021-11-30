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Техническая поддержка

Младший специалист в команду технической поддержки

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты и почту, в меньшей степени через телефон

  • Контактировать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании

  • Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга

Мы ожидаем, что вы

  • Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно
  • Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)

Что будет плюсом

  • Хорошее знание английского языка будет вашим преимуществом
  • Навыки работы с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на уровне продвинутого пользователя (в том числе и через консоль)
  • Умение работать с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)
  • Умение читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana
  • Готовность к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы: пятидневная рабочая неделя с 10.00-19.00

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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