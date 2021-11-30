Младший специалист в команду технической поддержки

Основные задачи на этой позиции
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Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты и почту, в меньшей степени через телефон
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Контактировать с проектными командами по вопросам работы продуктов компании
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Обрабатывать события во внутренней системе мониторинга
Мы ожидаем, что вы
- Грамотно общаетесь как в рамках переписки, так и устно
- Имеете фундаментальные знания о работе сети (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
Что будет плюсом
- Хорошее знание английского языка будет вашим преимуществом
- Навыки работы с ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat, CloudLinux) на уровне продвинутого пользователя (в том числе и через консоль)
- Умение работать с различными системами виртуализации и оркестрации (VMware, OpenStack, KVM)
- Умение читать и интерпретировать выводы Zabbix и Grafana
- Готовность к интенсивному обучению на испытательном сроке и самообучению в дальнейшем
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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График работы: пятидневная рабочая неделя с 10.00-19.00
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса