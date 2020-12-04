Младший специалист по внутренним коммуникациям

В команде HR отдела открывается вакансия младшего специалиста по внутренним коммуникациям.
Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.
Задачи для младшего специалиста по внутренним коммуникациям:
- Помощь в ведении блока новостей на внутреннем портале компании. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта.
- Поддержка спортивных команд: покупка мерча, согласование тренировок, помощь в участии в турнирах. Спорта у нас много: футбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д.
- Помощь специалисту по внутренним коммуникациям в организации мероприятий в офисе и на внешних площадках. Создание анонсов, афиш мероприятий, их размещение в общих офисных зонах.
- Поиск зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучение трендов современных IT компаний.
- Регулярный осмотр офисов в двух собственных зданиях компании на Цветочной улице + двух этажей в бизнес-центре “Премьер лига”, офисов в Невской Дубровке, организация улучшений.
- Контроль запросов сотрудников в чатах, помощь административному департаменту в обработке этих вопросов.
- Помощь с распределением команд по кабинетам с учетом прогноза изменения количества сотрудников: сейчас нас уже 600+ и команда растет каждую неделю.
- Опросы команд чтобы узнать их потребности и желания.
Как понять, что мы подходим друг другу:
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Грамотность – ваше все. Вы отлично знаете правила орфографии и пунктуации и точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет.
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Вы умеете работать в графических редакторах (Canva), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне.
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Вы любите и умеете писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию.
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У вас есть опыт со схожими задачами, идеально, если вы получили его в IT сфере.
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Внимательность и самостоятельность – это тоже про вас.
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Вы дружелюбны, проактивны, легко находите общий язык с разными людьми и умеете добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности.
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У вас критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить.
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Вы готовы работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram.
Если вакансия вас заинтересовала, то напишите, пожалуйста, сопроводительное письмо. В него стоит включить краткое описание вашего опыта со схожими задачами и ссылку на гуглодок с тестовым заданием.
Задание: посмотреть стиль коммуникации нашей компании в Инстаграм и написать в схожем стиле краткий анонс для сотрудников. Тема: Хеллоуин в офисе.
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса