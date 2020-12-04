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HR

Младший специалист по внутренним коммуникациям

В команде HR отдела открывается вакансия младшего специалиста по внутренним коммуникациям.

Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В команде HR отдела открывается вакансия младшего специалиста по внутренним коммуникациям.

Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи для младшего специалиста по внутренним коммуникациям:

  • Помощь в ведении блока новостей на внутреннем портале компании. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта.
  • Поддержка спортивных команд: покупка мерча, согласование тренировок, помощь в участии в турнирах. Спорта у нас много: футбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д.
  • Помощь специалисту по внутренним коммуникациям в организации мероприятий в офисе и на внешних площадках. Создание анонсов, афиш мероприятий, их размещение в общих офисных зонах.
  • Поиск зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучение трендов современных IT компаний.
  • Регулярный осмотр офисов в двух собственных зданиях компании на Цветочной улице + двух этажей в бизнес-центре “Премьер лига”, офисов в Невской Дубровке, организация улучшений.
  • Контроль запросов сотрудников в чатах, помощь административному департаменту в обработке этих вопросов.
  • Помощь с распределением команд по кабинетам с учетом прогноза изменения количества сотрудников: сейчас нас уже 600+ и команда растет каждую неделю.
  • Опросы команд чтобы узнать их потребности и желания.

Как понять, что мы подходим друг другу:

  • Грамотность – ваше все. Вы отлично знаете правила орфографии и пунктуации и точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет.

  • Вы умеете работать в графических редакторах (Canva), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне.

  • Вы любите и умеете писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию.

  • У вас есть опыт со схожими задачами, идеально, если вы получили его в IT сфере.

  • Внимательность и самостоятельность – это тоже про вас.

  • Вы дружелюбны, проактивны, легко находите общий язык с разными людьми и умеете добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности.

  • У вас критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить.

  • Вы готовы работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram.

Если вакансия вас заинтересовала, то напишите, пожалуйста, сопроводительное письмо. В него стоит включить краткое описание вашего опыта со схожими задачами и ссылку на гуглодок с тестовым заданием.

Задание: посмотреть стиль коммуникации нашей компании в Инстаграм и написать в схожем стиле краткий анонс для сотрудников. Тема: Хеллоуин в офисе.

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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