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Backend-разработка

Разработчик Python в команду автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается развитием API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами. Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные интерфейсы, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми железками радостной и приятной!

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается развитием API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами. Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные интерфейсы, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми железками радостной и приятной!

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи

  • Написание Python скриптов и библиотек для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования

  • Написание Python скриптов для сбора метрик и проверки параметров

  • Разработка Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности

  • Сборка приложений в Docker контейнеры и деплой в K8S

  • Рефакторинг своего и чужого кода, миграция с Python 2.7 на 3.X

  • Разработка и поддержка проектов совместно с другими командами компании

Наши ожидания от кандидата

  • Опыт разработки на Python 2.7+3.х

  • Уверенные знания Flask, SqlAlchemy

  • Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API

  • Управление Git репозиториями

  • Опыт разработки в команде

У нас вы сможете узнать больше про

  • Celery, RQ

  • NoSQL, Redis, RabbitMQ

  • Docker, K8S

  • ClickHouse, PostgreSQL

  • Взаимодействие с системами посредством Rest API, gRPC (Zabbix, NetBox, и д.р.)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.