Разработчик Python в команду автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.
Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается развитием API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами. Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные интерфейсы, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми железками радостной и приятной!
Задачи
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Написание Python скриптов и библиотек для взаимодействия с мониторингом и автоматического конфигурирования сетевого оборудования
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Написание Python скриптов для сбора метрик и проверки параметров
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Разработка Rest API для взаимодействия между различными внутренними и внешними системами и сетевым оборудованием в режиме многопоточности
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Сборка приложений в Docker контейнеры и деплой в K8S
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Рефакторинг своего и чужого кода, миграция с Python 2.7 на 3.X
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Разработка и поддержка проектов совместно с другими командами компании
Наши ожидания от кандидата
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Опыт разработки на Python 2.7+3.х
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Уверенные знания Flask, SqlAlchemy
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Навыки написания SQL запросов, получение данных из баз (PostgreSQL или аналогичные) или HTTP API
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Управление Git репозиториями
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Опыт разработки в команде
У нас вы сможете узнать больше про
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Celery, RQ
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NoSQL, Redis, RabbitMQ
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Docker, K8S
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ClickHouse, PostgreSQL
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Взаимодействие с системами посредством Rest API, gRPC (Zabbix, NetBox, и д.р.)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуб
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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