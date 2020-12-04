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Back office

Специалист административно-хозяйственного отдела

Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции:

  • Проводить хозяйственное обслуживание и контроль состояния зданий и помещений компании (в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной безопасности)

  • Следить за исправностью оборудования (систем освещения, отопления, вентиляции)

  • Организовывать проведение мелкого ремонта, проверять качество выполнения ремонтных работ

  • Вести учет имущества, проводить инвентаризации

  • Отслеживать наличие продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ

  • Заключать договоры поставок и оказания услуг, отслеживать их исполнение

  • Закупать ТМЦ методом сопоставимых рыночных цен

  • Курировать работу клининговой компании

  • Подготавливать рабочие места

Как понять, что мы подходим друг другу

  • Вы имеете опыт работы на аналогичной позиции

  • Вы умеете работать с ПК

  • Аккуратность и внимательность - ваше второе имя

  • Вы любите и умеете работать в команде

  • Вы вежливый, отзывчивый и неравнодушный человек

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.