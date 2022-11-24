Информационная безопасность

Младший архитектор информационной безопасности в Отдел специальных проектов и клиентских решений

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Каждый день помогать коммерческому блоку продавать наши продукты и сервисы ИБ: подбирать услуги, отвечать на вопросы клиентов, участвовать во встречах и в проработке ТЗ, а также консультироваться с департаментом информационной безопасности
  • Формировать и поддерживать базу знаний, прайс-листы, типовые предложения наших продуктов
  • Совместно с коллегами из департамента информационной безопасности и других продуктовых команд браться за новые проекты и доводить их до конца
  • Самостоятельно находить и предлагать оптимальные решения для удовлетворения запросов клиентов в части ИБ
  • Находить слабые места и несовершенства в наших пресейл-процессах и предлагать пути их улучшения
  • На основе запросов, фидбэка от клиентов, анализа конкурентов помогать продуктовым командам развивать наши сервисы.

Наши ожидания:

  • Имеешь опыт реализации крупных ИТ\ИБ-проектов (в роли архитектор, менеджера проектов, инженера по ИБ или человека-оркестра)
  • Понимаешь, что из себя представляет отечественный рынок информационной безопасности (основные вендоры, их линейки, что такое СЗИ от НСД и СЗВИ, СКЗИ и др.)
  • Ориентируешься в требованиях по информационной безопасности (зачем нужна сертификация ФСТЭК и ФСБ, и чем защита перс.данных отличается от защиты гос.систем.)
  • Немного администрируешь ОС Linux, сети и виртуализацию (можешь самостоятельно поднять и настроить виртуальную машину, ОС и прикладное ПО в ней) и изредка готов применять эти навыки;

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.