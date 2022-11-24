Младший архитектор информационной безопасности в Отдел специальных проектов и клиентских решений

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Каждый день помогать коммерческому блоку продавать наши продукты и сервисы ИБ: подбирать услуги, отвечать на вопросы клиентов, участвовать во встречах и в проработке ТЗ, а также консультироваться с департаментом информационной безопасности
- Формировать и поддерживать базу знаний, прайс-листы, типовые предложения наших продуктов
- Совместно с коллегами из департамента информационной безопасности и других продуктовых команд браться за новые проекты и доводить их до конца
- Самостоятельно находить и предлагать оптимальные решения для удовлетворения запросов клиентов в части ИБ
- Находить слабые места и несовершенства в наших пресейл-процессах и предлагать пути их улучшения
- На основе запросов, фидбэка от клиентов, анализа конкурентов помогать продуктовым командам развивать наши сервисы.
Наши ожидания:
- Имеешь опыт реализации крупных ИТ\ИБ-проектов (в роли архитектор, менеджера проектов, инженера по ИБ или человека-оркестра)
- Понимаешь, что из себя представляет отечественный рынок информационной безопасности (основные вендоры, их линейки, что такое СЗИ от НСД и СЗВИ, СКЗИ и др.)
- Ориентируешься в требованиях по информационной безопасности (зачем нужна сертификация ФСТЭК и ФСБ, и чем защита перс.данных отличается от защиты гос.систем.)
- Немного администрируешь ОС Linux, сети и виртуализацию (можешь самостоятельно поднять и настроить виртуальную машину, ОС и прикладное ПО в ней) и изредка готов применять эти навыки;
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса