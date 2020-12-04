Python-разработчик в команду блочного хранения

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.
Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда блочного хранения занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.
Это вакансия для вас, если
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Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре
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Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей
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Вы любите задачи близкие к “железу”
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Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности
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Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям
Основные задачи
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Разрабатывать отдельные компоненты и большие модули отказоустойчивого географически распределённого бэкенда для сервисов управления бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости (измеряем в петабайтах!)
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Интегрировать новые фичи с общими сервисами облака – протаскивать от возможностей новой версии Ceph до уровня общего аккаунтинга и единой панели управления
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Участвовать в архитектурном проектировании решений
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Писать unit и функциональные тесты
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Проводить ревью кода коллег
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Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
От вас мы ожидаем
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Уверенное знание Python
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Опыт работы с ОС семейства Linux
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Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
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Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
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Опыт использования реляционных СУБД
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Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet, Gitlab CI / Jenkins
Плюсом будет
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Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack
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Опыт работы с Ceph
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Опыт работы с Docker
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Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
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Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana
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Навыки работы с graylog, elasticsearch
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Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен частично удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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