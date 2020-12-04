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Backend-разработка

Python-разработчик в команду блочного хранения

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда блочного хранения занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Это вакансия для вас, если

  • Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре

  • Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей

  • Вы любите задачи близкие к “железу”

  • Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности

  • Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда блочного хранения занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Это вакансия для вас, если

  • Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре

  • Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей

  • Вы любите задачи близкие к “железу”

  • Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности

  • Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Разрабатывать отдельные компоненты и большие модули отказоустойчивого географически распределённого бэкенда для сервисов управления бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости (измеряем в петабайтах!)

  • Интегрировать новые фичи с общими сервисами облака – протаскивать от возможностей новой версии Ceph до уровня общего аккаунтинга и единой панели управления

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

  • Писать unit и функциональные тесты

  • Проводить ревью кода коллег

  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик

От вас мы ожидаем

  • Уверенное знание Python

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)

  • Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet

  • Опыт использования реляционных СУБД

  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet, Gitlab CI / Jenkins

Плюсом будет

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack

  • Опыт работы с Ceph

  • Опыт работы с Docker

  • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached

  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana

  • Навыки работы с graylog, elasticsearch

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен частично удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.