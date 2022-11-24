Стратегия и аналитика

Младший аналитик в отдел Бизнес аналитики

Мы в поисках Младшего аналитика в команду бизнес аналитики Департамента стратегии. Отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании. 

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Младшего аналитика в команду бизнес аналитики Департамента стратегии. Отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании. 

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проводить исследования, формировать и проверять гипотезы по различным продуктам компании. На основе полученных инсайтов делать полезные и применимые выводы
  • Оперативно отвечать на сложные и интересные ad hoc вопросы
  • Анализировать основные финансовые и операционные показатели компании
  • Взаимодействовать со смежными подразделениями компании
  • Подготавливать аналитические материалы и презентации для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
  • Искать и консолидировать финансовую и отраслевую информации по компаниям и проектам в области IT
  • Участвовать в проведении M&A/Due Diligence потенциальных партнеров компании

Наши ожидания:

  • Опыт в финансовом моделировании от 1 года
  • Знания корпоративных финансов
  • Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
  • Знание Microsoft Word, Excel и PowerPoint на уровне уверенного пользователя
  • Высокий уровень ответственности и инициативы
  • Способность быстро учиться
  • Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
  • Работа с максимальным вниманием к деталям
  • Умение грамотно и структурировано излагать мысли, как устно, так и письменно

Будет плюсом:

  • Английский язык свободный

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.