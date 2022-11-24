Младший аналитик в отдел Бизнес аналитики

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Мы в поисках Младшего аналитика в команду бизнес аналитики Департамента стратегии. Отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проводить исследования, формировать и проверять гипотезы по различным продуктам компании. На основе полученных инсайтов делать полезные и применимые выводы
- Оперативно отвечать на сложные и интересные ad hoc вопросы
- Анализировать основные финансовые и операционные показатели компании
- Взаимодействовать со смежными подразделениями компании
- Подготавливать аналитические материалы и презентации для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
- Искать и консолидировать финансовую и отраслевую информации по компаниям и проектам в области IT
- Участвовать в проведении M&A/Due Diligence потенциальных партнеров компании
Наши ожидания:
- Опыт в финансовом моделировании от 1 года
- Знания корпоративных финансов
- Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
- Знание Microsoft Word, Excel и PowerPoint на уровне уверенного пользователя
- Высокий уровень ответственности и инициативы
- Способность быстро учиться
- Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
- Работа с максимальным вниманием к деталям
- Умение грамотно и структурировано излагать мысли, как устно, так и письменно
Будет плюсом:
- Английский язык свободный
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса