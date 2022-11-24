Младший аналитик в отдел Бизнес аналитики

Мы в поисках Младшего аналитика в команду бизнес аналитики Департамента стратегии. Отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами в Selectel, готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит различные исследования рынка и продуктов компании.