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UX

UX-проектировщик в команду Cloud Storage

Объектное хранилище является инфраструктурным сервисом облака Selectel и одним из базовых сервисов при построении собственной IT-инфраструктуры клиента. Ежедневно тысячи клиентов пользуется нашим продуктом и наша задача обеспечить понятный и удобный среду для выполнения задач клиента.

Сейчас мы ищем к себе в команду опытного проектировщика интерфейсов, готового разбираться в тонкостях современных облаков, коммуницировать с клиентами и вместе с менеджером продукта искать точки роста услуги.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Объектное хранилище является инфраструктурным сервисом облака Selectel и одним из базовых сервисов при построении собственной IT-инфраструктуры клиента. Ежедневно тысячи клиентов пользуется нашим продуктом и наша задача обеспечить понятный и удобный среду для выполнения задач клиента.

Сейчас мы ищем к себе в команду опытного проектировщика интерфейсов, готового разбираться в тонкостях современных облаков, коммуницировать с клиентами и вместе с менеджером продукта искать точки роста услуги.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта

  • Собирать бизнес-требования и ограничения

  • Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты

  • Проводить качественные и количественные исследования

  • Формировать метрики успешности и отслеживать их

  • Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт

  • Тесно взаимодействовать с командой разработки

  • Работать с внутренними и внешними пользователями

  • Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели

Смело откликайтесь, если вы

  • Работали на схожей позиции

  • Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования

  • Можете рассказать, что такое сценарий, ментальные модели, когнитивные искажения и человекоориентированный дизайн (HCD)

  • Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй

  • Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы

  • Понимаете принципы взаимодействия фронтенда с бэкэндом: эндпойнт, запрос, метод

  • Грамотно и понятно пишете

  • Готовы общаться с командой: задавать много вопросов на любом этапе разработки и объяснять свои решения в интерфейсе

  • Умеете работать с обратной связью: принимаете правки, систематизируете, спорите там, где нужно (Понимаете, где нужно)

  • Знаете английский на уровне, необходимом для чтения технической документации

И особенно, если вы

  • Знаете, чем занимается системный администратор

  • Понимаете, что такое облако и виртуальные машины

  • Уже работали или готовы научиться работать с системами аналитики: Яндекс.Метрика, GA, Amplitude

  • Умеете проводить интервью с пользователями

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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