UX-проектировщик в команду Cloud Storage

Объектное хранилище является инфраструктурным сервисом облака Selectel и одним из базовых сервисов при построении собственной IT-инфраструктуры клиента. Ежедневно тысячи клиентов пользуется нашим продуктом и наша задача обеспечить понятный и удобный среду для выполнения задач клиента.
Сейчас мы ищем к себе в команду опытного проектировщика интерфейсов, готового разбираться в тонкостях современных облаков, коммуницировать с клиентами и вместе с менеджером продукта искать точки роста услуги.
Задачи на этой позиции
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Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
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Собирать бизнес-требования и ограничения
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Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты
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Проводить качественные и количественные исследования
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Формировать метрики успешности и отслеживать их
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Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт
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Тесно взаимодействовать с командой разработки
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Работать с внутренними и внешними пользователями
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Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели
Смело откликайтесь, если вы
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Работали на схожей позиции
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Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
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Можете рассказать, что такое сценарий, ментальные модели, когнитивные искажения и человекоориентированный дизайн (HCD)
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Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
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Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы
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Понимаете принципы взаимодействия фронтенда с бэкэндом: эндпойнт, запрос, метод
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Грамотно и понятно пишете
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Готовы общаться с командой: задавать много вопросов на любом этапе разработки и объяснять свои решения в интерфейсе
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Умеете работать с обратной связью: принимаете правки, систематизируете, спорите там, где нужно (Понимаете, где нужно)
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Знаете английский на уровне, необходимом для чтения технической документации
И особенно, если вы
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Знаете, чем занимается системный администратор
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Понимаете, что такое облако и виртуальные машины
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Уже работали или готовы научиться работать с системами аналитики: Яндекс.Метрика, GA, Amplitude
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Умеете проводить интервью с пользователями
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса