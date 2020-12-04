UX-проектировщик в команду Cloud Storage

Объектное хранилище является инфраструктурным сервисом облака Selectel и одним из базовых сервисов при построении собственной IT-инфраструктуры клиента. Ежедневно тысячи клиентов пользуется нашим продуктом и наша задача обеспечить понятный и удобный среду для выполнения задач клиента.

Сейчас мы ищем к себе в команду опытного проектировщика интерфейсов, готового разбираться в тонкостях современных облаков, коммуницировать с клиентами и вместе с менеджером продукта искать точки роста услуги.