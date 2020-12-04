Старший сервисный инженер отдела ОВиК

Основные задачи на данной позиции

Руководство бригадой ОВиК, организация работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Селектел в г. Москве. (Прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверных с секциями доохлаждения/адиабатики и рециркуляции, офисных и технических сплит систем и т.д.)

Организация процесса заказа материалов, ЗИП, для склада, ТО и ремонта, заключение договоров

Диагностика оборудования, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой; Замена вентиляторов, компрессоров. Испытание, наладка. Устранение аварийных ситуаций на оборудовании

Проведение и организация ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин, подбор материалов (Доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)

Участие в ПНР приемке и наладке новых систем, допуске и обучении персонала

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть

Опыт работы в сервисной службе по холодоснабжению/ОВиК не менее трех лет

Опыт руководства бригадой или сервисной службой холодоснабжения, ОВиК, опыт организации процессов

Высшее техническое образование ( Знание основ -термо, -гидродинамики )

Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей. (Чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)

Опыт подбора материала и комплектующих

Опыт диагностики оборудования, сертификаты по работе с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Stulz, Danfoss, Bitzer, Ebmpapst, Carel, Beckhoff, Segnetics

Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок

Умение пользоваться технической документацией

Умение пользоваться спец. инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)

Будет плюсом

Опыт работы в дата-центрах, серверных

Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования

Знание английского языка

Опыт работы в среде AutoCad

Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ

Знание систем промышленной автоматики

Знание принципов построения систем вентиляции и умение проведения расчетов по расходу воздуха будут преимуществом

Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса