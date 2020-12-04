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Эксплуатация дата-центра

Старший сервисный инженер отдела ОВиК

Москва
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Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Руководство бригадой ОВиК, организация работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Селектел в г. Москве. (Прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверных с секциями доохлаждения/адиабатики и рециркуляции, офисных и технических сплит систем и т.д.)
  • Организация процесса заказа материалов, ЗИП, для склада, ТО и ремонта, заключение договоров
  • Диагностика оборудования, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой; Замена вентиляторов, компрессоров. Испытание, наладка. Устранение аварийных ситуаций на оборудовании
  • Проведение и организация ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин, подбор материалов (Доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)
  • Участие в ПНР приемке и наладке новых систем, допуске и обучении персонала

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть

  • Опыт работы в сервисной службе по холодоснабжению/ОВиК не менее трех лет
  • Опыт руководства бригадой или сервисной службой холодоснабжения, ОВиК, опыт организации процессов
  • Высшее техническое образование ( Знание основ -термо, -гидродинамики )
  • Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей. (Чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
  • Опыт подбора материала и комплектующих
  • Опыт диагностики оборудования, сертификаты по работе с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Stulz, Danfoss, Bitzer, Ebmpapst, Carel, Beckhoff, Segnetics
  • Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
  • Умение пользоваться технической документацией
  • Умение пользоваться спец. инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)

Будет плюсом

  • Опыт работы в дата-центрах, серверных
  • Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования
  • Знание английского языка
  • Опыт работы в среде AutoCad
  • Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ
  • Знание систем промышленной автоматики
  • Знание принципов построения систем вентиляции и умение проведения расчетов по расходу воздуха будут преимуществом
  • Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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