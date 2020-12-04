Старший сервисный инженер отдела ОВиК

Основные задачи на данной позиции
- Руководство бригадой ОВиК, организация работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Селектел в г. Москве. (Прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверных с секциями доохлаждения/адиабатики и рециркуляции, офисных и технических сплит систем и т.д.)
- Организация процесса заказа материалов, ЗИП, для склада, ТО и ремонта, заключение договоров
- Диагностика оборудования, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой; Замена вентиляторов, компрессоров. Испытание, наладка. Устранение аварийных ситуаций на оборудовании
- Проведение и организация ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин, подбор материалов (Доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)
- Участие в ПНР приемке и наладке новых систем, допуске и обучении персонала
Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть
- Опыт работы в сервисной службе по холодоснабжению/ОВиК не менее трех лет
- Опыт руководства бригадой или сервисной службой холодоснабжения, ОВиК, опыт организации процессов
- Высшее техническое образование ( Знание основ -термо, -гидродинамики )
- Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей. (Чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
- Опыт подбора материала и комплектующих
- Опыт диагностики оборудования, сертификаты по работе с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Stulz, Danfoss, Bitzer, Ebmpapst, Carel, Beckhoff, Segnetics
- Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
- Умение пользоваться технической документацией
- Умение пользоваться спец. инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)
Будет плюсом
- Опыт работы в дата-центрах, серверных
- Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования
- Знание английского языка
- Опыт работы в среде AutoCad
- Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ
- Знание систем промышленной автоматики
- Знание принципов построения систем вентиляции и умение проведения расчетов по расходу воздуха будут преимуществом
- Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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