Back office

Корпоративный секретарь (Департамент стратегии)

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Сопровождение деятельности группы компаний по вопросам корпоративного управления
  • Оформление корпоративных решений компаний группы: подготовка и проведение общих собраний акционеров, общих собраний участников, заседаний совета директоров, заседаний комитетов совета директоров, оформление решений единственного участника; поддержание электронного и бумажного архива корпоративной документации
  • Контроль исполнения корпоративных решений, принятых компаниями группы
  • Сопровождение процедуры выплаты дивидендов и распределения прибыли компаниями группы
  • Планирование и осуществление корпоративных процедур и действий в рамках корпоративного управления внутри группы компаний
  • Составление и актуализация списка аффилированных лиц, группы лиц
  • Разработка и изменение учредительных документов компаний группы, документов о деятельности органов управления и контроля, годовых и ежеквартальных отчетов
  • Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, устава и внутренних документов общества (в том числе отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах, отчетность по аффилированным лицам и пр.)
  • Составление и актуализация списка инсайдеров, перечня инсайдерской информации, уведомление инсайдеров об их включении (исключении) из списка инсайдеров
  • Анализ, подготовка и проведение процедур одобрения/получения согласия на совершение сделок, в том числе крупных сделок и сделок с заинтересованностью
  • Подготовка информационных справок, ответов на типовые запросы, связанных с корпоративным управлением
  • Взаимодействие с регистратором, нотариусами, ФНС РФ, внесение изменений в ЕГРЮЛ
  • Выполнение иных задач в сфере корпоративного права и корпоративного управления

Наши ожидания:

  • Высшее юридическое образование
  • Глубокие знания гражданского и корпоративного права РФ, законодательства о рынке ценных бумаг, об АО и ООО, о раскрытии информации (в том числе инсайдерской), Кодекса корпоративного управления, административного законодательства в части ответственности за нарушения в сфере раскрытия информации, основ антимонопольного законодательства
  • Опыт сопровождения корпоративных процедур АО/ПАО не менее 3-х лет, опыт сопровождения эмиссии и обращения ценных бумаг
  • Опыт взаимодействия с ЦБ РФ, регистратором, нотариусами, ФНС РФ (в том числе составления заявлений в ИФНС, регистрации изменений в ЕГРЮЛ и пр.), раскрытия информации (в том числе инсайдерской) на сайте информационных агентств
  • Ответственность, внимательность при работе с документами, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, доброжелательность, умение работать на результат

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и премии по результатам работы
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Back office

Офис-менеджер

Санкт-Петербург

Back office

Руководитель IT-направления

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.