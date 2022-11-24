Корпоративный секретарь (Департамент стратегии)

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Сопровождение деятельности группы компаний по вопросам корпоративного управления
- Оформление корпоративных решений компаний группы: подготовка и проведение общих собраний акционеров, общих собраний участников, заседаний совета директоров, заседаний комитетов совета директоров, оформление решений единственного участника; поддержание электронного и бумажного архива корпоративной документации
- Контроль исполнения корпоративных решений, принятых компаниями группы
- Сопровождение процедуры выплаты дивидендов и распределения прибыли компаниями группы
- Планирование и осуществление корпоративных процедур и действий в рамках корпоративного управления внутри группы компаний
- Составление и актуализация списка аффилированных лиц, группы лиц
- Разработка и изменение учредительных документов компаний группы, документов о деятельности органов управления и контроля, годовых и ежеквартальных отчетов
- Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, устава и внутренних документов общества (в том числе отчеты эмитента, сообщения о существенных фактах, отчетность по аффилированным лицам и пр.)
- Составление и актуализация списка инсайдеров, перечня инсайдерской информации, уведомление инсайдеров об их включении (исключении) из списка инсайдеров
- Анализ, подготовка и проведение процедур одобрения/получения согласия на совершение сделок, в том числе крупных сделок и сделок с заинтересованностью
- Подготовка информационных справок, ответов на типовые запросы, связанных с корпоративным управлением
- Взаимодействие с регистратором, нотариусами, ФНС РФ, внесение изменений в ЕГРЮЛ
- Выполнение иных задач в сфере корпоративного права и корпоративного управления
Наши ожидания:
- Высшее юридическое образование
- Глубокие знания гражданского и корпоративного права РФ, законодательства о рынке ценных бумаг, об АО и ООО, о раскрытии информации (в том числе инсайдерской), Кодекса корпоративного управления, административного законодательства в части ответственности за нарушения в сфере раскрытия информации, основ антимонопольного законодательства
- Опыт сопровождения корпоративных процедур АО/ПАО не менее 3-х лет, опыт сопровождения эмиссии и обращения ценных бумаг
- Опыт взаимодействия с ЦБ РФ, регистратором, нотариусами, ФНС РФ (в том числе составления заявлений в ИФНС, регистрации изменений в ЕГРЮЛ и пр.), раскрытия информации (в том числе инсайдерской) на сайте информационных агентств
- Ответственность, внимательность при работе с документами, исполнительность, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, доброжелательность, умение работать на результат
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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