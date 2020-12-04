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Инженеры дата-центра

Практикант в инженерно-технический отдел

Москва
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Москва
Гибкий график
з/п не указана

Чем вы будете заниматься на практике

  • Работать с серверным и сетевым оборудованием
  • Собирать и тестировать серверное оборудование
  • Диагностировать и устранять неполадки
  • Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
  • Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами

Наши ожидания от кандидатов

  • Студенты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов
  • Знания основ работы с OC Linux
  • Желание погрузиться в специфику работы дата-центра

Будет плюсом

  • Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei

  • Опыт монтажной работы

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Гибкий график: возможность совмещать работу и учебу

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможны конференции по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про полезный и веселый досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в офисе, настольный теннис и настольные игры

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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