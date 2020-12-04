Практикант в инженерно-технический отдел

Чем вы будете заниматься на практике

Работать с серверным и сетевым оборудованием

Собирать и тестировать серверное оборудование

Диагностировать и устранять неполадки

Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном

Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами

Наши ожидания от кандидатов

Студенты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов

Знания основ работы с OC Linux

Желание погрузиться в специфику работы дата-центра

Будет плюсом

Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei

Опыт монтажной работы

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Гибкий график: возможность совмещать работу и учебу

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология

50% оплата абонемента в фитнес-клуб

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможны конференции по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про полезный и веселый досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в офисе, настольный теннис и настольные игры

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса