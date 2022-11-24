Эксплуатация дата-центра

Координатор департамента строительства и эксплуатации дата-центров Москва

Москва
Фиксированный
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Подготовка, заключение, сопровождение на всех этапах согласования договоров подряда/поставки/оказания услуг;
  • Заведение счетов на оплату по договорам и контроль их оплаты в срок;
  • Работа с документооборотом, контроль правильности оформления документов от подрядных организаций и поставщиков;
  • Координация документооборота между подрядчиками, внутренними подразделениями компании;
  • Проверка смет, анализ коммерческих предложений от подрядных организаций;
  • Составление несложных технических заданий, ведомостей объемов работ, договоров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий;
  • Проведение тендеров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий;
  • Взаимодействие с подрядными организациями и поставщиками;
  • Контроль и сопровождение работ/поставки подрядными организациями на всех этапах (от получения коммерческих предложений до реализации), контроль исполнения сроков по договорам;
  • Ведение учета выполненных работ;
  • Организация внутренних и внешних совещаний по проекту;
  • Чтение несложных чертежей и подсчет объемов по ним

Наши ожидания:

  • Знание MS Office, Excel
  • Высшее образование техническое или экономическое (строительное будет преимуществом)
  • Опыт работы с документооборотом, в т.ч. и с закрывающими документами

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Эксплуатация дата-центра

Инженер отдела слаботочных систем

Москва

Эксплуатация дата-центра

Старший инженер отдела слаботочных систем (пожаротушение и противопожарная автоматика)

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.