Координатор департамента строительства и эксплуатации дата-центров Москва

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Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Подготовка, заключение, сопровождение на всех этапах согласования договоров подряда/поставки/оказания услуг;
- Заведение счетов на оплату по договорам и контроль их оплаты в срок;
- Работа с документооборотом, контроль правильности оформления документов от подрядных организаций и поставщиков;
- Координация документооборота между подрядчиками, внутренними подразделениями компании;
- Проверка смет, анализ коммерческих предложений от подрядных организаций;
- Составление несложных технических заданий, ведомостей объемов работ, договоров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий;
- Проведение тендеров на небольшие работы по ремонту, закупку декоративных элементов, материалов, изделий;
- Взаимодействие с подрядными организациями и поставщиками;
- Контроль и сопровождение работ/поставки подрядными организациями на всех этапах (от получения коммерческих предложений до реализации), контроль исполнения сроков по договорам;
- Ведение учета выполненных работ;
- Организация внутренних и внешних совещаний по проекту;
- Чтение несложных чертежей и подсчет объемов по ним
Наши ожидания:
- Знание MS Office, Excel
- Высшее образование техническое или экономическое (строительное будет преимуществом)
- Опыт работы с документооборотом, в т.ч. и с закрывающими документами
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9:30 до 18:30
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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