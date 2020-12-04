Программный менеджер мероприятий

В команде маркетинга Selectel открыта позиция программного менеджера мероприятий. На этой позиции вам предстоит заниматься полным циклом продвижения компании через мероприятия, оценивать и наращивать его эффективность.
Основные задачи на данной позиции
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Формировать event-стратегию в соответствии с бизнес-задачами компании и с уклоном в продвижение продуктов и бренда Selectel
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Искать актуальные темы, оценивать потенциальный интерес аудитории, подбирать спикеров по теме, выбирать соответствующий формат проведения мероприятий
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Придумывать концепции мероприятий и сотрудничать с писателями, дизайнерами, редакторами, аналитиками, менеджерами продуктов для того, чтобы мероприятия были полезными для аудитории и компании
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Продюсировать вебинары и мероприятия (выставки, конференции, образовательные курсы, хакатоны, спецпроекты): продумывать структуру, работать со спикерами и воронкой продаж (привлекать новые лиды, работать с аудиторией после вебинара)
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Следить за российской и зарубежной индустрией: искать актуальные мероприятия, тренды, изучать рынок и делать аналитические материалы
От вас мы ожидаем
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Опыт работы ивент-менеджером/ PMM / продюссером конференций
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Опыт организации it- мероприятий (хакатоны, митапы, it-конференции)
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Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами
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Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных
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Понимание продуктового маркетинга и продуктового менеджмента
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Способность понимать предпочтения и потребности аудитории, понимание, как связать цели бизнеса и интересы аудитории
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Опыт работы в IT компании, в b2b сегменте
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Насмотренность (ивенты, EdTech, желательно в IT и технологиях), вы следите за трендами в индустрии, последними новостями (и знаете, где и как это можно сделать)
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Опыт работы с продакшеном
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Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные
Будет плюсом
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Интерес к IT и знание основных лидеров мнений в этой сфере
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Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса
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Понимание и интерес к продуктовой разработке
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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