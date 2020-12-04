Программный менеджер мероприятий

Основные задачи на данной позиции

Формировать event-стратегию в соответствии с бизнес-задачами компании и с уклоном в продвижение продуктов и бренда Selectel

Искать актуальные темы, оценивать потенциальный интерес аудитории, подбирать спикеров по теме, выбирать соответствующий формат проведения мероприятий

Придумывать концепции мероприятий и сотрудничать с писателями, дизайнерами, редакторами, аналитиками, менеджерами продуктов для того, чтобы мероприятия были полезными для аудитории и компании

Продюсировать вебинары и мероприятия (выставки, конференции, образовательные курсы, хакатоны, спецпроекты): продумывать структуру, работать со спикерами и воронкой продаж (привлекать новые лиды, работать с аудиторией после вебинара)