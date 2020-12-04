Юрист в области международного права

Основные задачи на данной позиции

Общая юридическая поддержка деятельности компании в зарубежных юрисдикциях

Консультирование по вопросам корпоративного права

Разработка корпоративной структуры и внутренних корпоративных документов для соответствия задачам компании

Координация работы внешних юридических советников

Выстраивание системы и процессов соответствия требованиям иностранных бирж и регуляторов

Участие в M&A сделках – подготовка документов, NDAs, соглашения о намерениях, юридически обязывающие документы

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете опыт работы в международной юридической фирме, либо в юридическом отделе публичной компании

Имеете профильное высшее образование

Знаете корпоративное право

Имеете опыт M&A сделок или сделок на рынках капитала по международному праву

В совершенстве владеете письменным и устным английским языком

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса