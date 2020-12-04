Юрист в области международного права

Основные задачи на данной позиции
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Общая юридическая поддержка деятельности компании в зарубежных юрисдикциях
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Консультирование по вопросам корпоративного права
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Разработка корпоративной структуры и внутренних корпоративных документов для соответствия задачам компании
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Координация работы внешних юридических советников
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Выстраивание системы и процессов соответствия требованиям иностранных бирж и регуляторов
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Участие в M&A сделках – подготовка документов, NDAs, соглашения о намерениях, юридически обязывающие документы
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Имеете опыт работы в международной юридической фирме, либо в юридическом отделе публичной компании
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Имеете профильное высшее образование
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Знаете корпоративное право
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Имеете опыт M&A сделок или сделок на рынках капитала по международному праву
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В совершенстве владеете письменным и устным английским языком
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса