Поиск
Финансы и юриспруденция

Юрист в области международного права

Москва
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на
Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Общая юридическая поддержка деятельности компании в зарубежных юрисдикциях

  • Консультирование по вопросам корпоративного права

  • Разработка корпоративной структуры и внутренних корпоративных документов для соответствия задачам компании

  • Координация работы внешних юридических советников

  • Выстраивание системы и процессов соответствия требованиям иностранных бирж и регуляторов

  • Участие в M&A сделках – подготовка документов, NDAs, соглашения о намерениях, юридически обязывающие документы

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете опыт работы в международной юридической фирме, либо в юридическом отделе публичной компании

  • Имеете профильное высшее образование

  • Знаете корпоративное право

  • Имеете опыт M&A сделок или сделок на рынках капитала по международному праву

  • В совершенстве владеете письменным и устным английским языком

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Финансы и юриспруденция

Юрист в области международного права

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.