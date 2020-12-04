Продуктовый маркетолог (международный и российский рынок)

В команде маркетинга Selectel открыта позиция менеджера по продуктовому маркетингу (PMM менеджер). Вам предстоит стать связующим звеном между командой продукта и отделом маркетинга, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках