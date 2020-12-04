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Управление продуктами

Продуктовый маркетолог (международный и российский рынок)

В команде маркетинга Selectel открыта позиция менеджера по продуктовому маркетингу (PMM менеджер). Вам предстоит стать связующим звеном между командой продукта и отделом маркетинга, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция менеджера по продуктовому маркетингу (PMM менеджер). Вам предстоит стать связующим звеном между командой продукта и отделом маркетинга, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи

  • Составлять и корректировать маркетинговую стратегию для продукта на международном и российском рынке (основная цель - привлечение новых клиентов)

  • Проводить эксперименты и масштабировать успешные идеи: разработка гипотез, тестирование и внедрение улучшений в текущие процессы

  • Проектировать воронки привлечения и запускать лидген-проекты, управлять дальнейшей работой с базой пользователей

  • Работать с разными маркетинговыми каналами, искать новые, придумывать и запускать специальные проекты (цель - product awareness и привлечение новых клиентов)

  • Работать с пользователями и ЦА: исследовать, проводить глубинные интервью, выявлять и уточнять потребности и проблемы аудитории

  • Исследовать рынок и конкурентов, следить за трендами и адаптировать лучшие практики

  • Координировать работу проектных групп для запуска маркетинговых кампаний: лидген, менеджеры продуктов, писатели, редакторы, дизайнеры, аналитики

  • Анализировать полученные результаты и масштабировать успешные кейсы

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы и продвижения продуктов на международном рынке (Европа/Америка), опыт коммуникации с международными компаниями/партнерами/подрядчиками

  • Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT-компании

  • Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, Power BI, Roistat)

  • Базовое понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)

  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными командами

  • Английский язык не ниже upper-intermediate (устный и письменный)

Будет преимуществом

  • Понимание принципов работы дата-центра и инфраструктурных продуктов (IaaS) для бизнеса, понимание облачных технологий на уровне пользователя

  • Навыки стратегического планирования, понимание юнит-экономики, маркетинговых метрик, жизненного цикла продукта и продуктовой разработки

  • Опыт успешного вывода на рынок новых продуктов/продвижения существующих продуктов

  • Опыт работы в маркетинге в стартапах

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.