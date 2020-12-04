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Backend-разработка

Go-разработчик в команду облачного хранилища

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.

Команда облачного хранилища занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.

Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.

Команда облачного хранилища занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.

Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Основные задачи

  • Участвовать в развитии сервиса - Объектное хранилище данных (Openstack Swift & S3)

  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи

  • Поддерживать и развивать существующий нагруженный API (более ХХХ запросов/сек на ноду) и инструменты для работы с ним

  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

  • Предлагать и отстаивать свои идеи и предложения по изменению текущих процессов

  • 90% Go + 10% Python (Pytest Функциональные тесты API)

От вас мы ожидаем

  • Опыт программирования на Go/Python

  • Опыт написания unit и функциональных тестов

  • Знание принципов построения распределенных систем (CAP etc)

  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time Series или column databases

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Желание смело пробовать новое

Будет плюсом

  • Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах

  • Опыт построения распределенных баз данных

  • Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry, Gerrit

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD

  • Опыт работы с Docker, Docker Compose, K8S, Nomad

  • Опыт работы с Clickhouse, Redis, Memcached, Consul

На собеседовании мы обсудим

  • Технологии, с которыми вам приходилось работать

  • Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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