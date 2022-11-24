Директор по развитию выделенных серверов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel - лидер российского рынка в сегменте BareMetal. Крутейшей командой мы уже 14 лет совершенствуем лучшее BareMetal Облако в России и распространяем наш опыт на другие страны. Мы придерживаемся подхода "снизу вверх".
Директор продукта - это мини CEO с широким набором полномочий и возможностей. Тут вы действительно сможете влиять на продукт, компанию и рынок Облаков. Развитая продуктовая культура подталкивает нас к принятию решений основанных на данных и фактах в большей степени, чем на видении, хотя и видение у нас тоже есть.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Весь цикл управления продуктом
- Определение стратегии развития продукта
- Планирование бюджетирования и экономики продукта и команды
- Генерация идей для улучшения продукта, увеличения выручки, улучшения клиентского опыта
- Планирование roadmap продукта и защита его перед ТОП менеджментом
- Формирование и приоритизация бэклога продукта
- Управление командой
- Тюнинг процессов внутри команды и синхронизация со смежными подразделениями
Наши ожидания:
- Опыт управления продуктами от 3 лет
- Опыт управления командами от 10 человек
- Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и других)
- Системный подход
- Сильные лидерские качества
- Хорошие технические знания и готовность постоянно развиваться в технически сложных технологиях
- Опыт в администрировании (базовые знания того, как устроен интернет, сети, Linux)
Будет плюсом:
- Понимание, чем идея отличается от гипотезы
- Знание рынка IaaS (или по крайней мере понимание, что и как работает)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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