Управление продуктами

Директор по развитию выделенных серверов

Selectel - лидер российского рынка в сегменте BareMetal. Крутейшей командой мы уже 14 лет совершенствуем лучшее BareMetal Облако в России и распространяем наш опыт на другие страны. Мы придерживаемся подхода "снизу вверх".

Директор продукта - это мини CEO с широким набором полномочий и возможностей. Тут вы действительно сможете влиять на продукт, компанию и рынок Облаков. Развитая продуктовая культура подталкивает нас к принятию решений основанных на данных и фактах в большей степени, чем на видении, хотя и видение у нас тоже есть.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Selectel - лидер российского рынка в сегменте BareMetal. Крутейшей командой мы уже 14 лет совершенствуем лучшее BareMetal Облако в России и распространяем наш опыт на другие страны. Мы придерживаемся подхода "снизу вверх".

Директор продукта - это мини CEO с широким набором полномочий и возможностей. Тут вы действительно сможете влиять на продукт, компанию и рынок Облаков. Развитая продуктовая культура подталкивает нас к принятию решений основанных на данных и фактах в большей степени, чем на видении, хотя и видение у нас тоже есть.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Весь цикл управления продуктом
  • Определение стратегии развития продукта
  • Планирование бюджетирования и экономики продукта и команды
  • Генерация идей для улучшения продукта, увеличения выручки, улучшения клиентского опыта
  • Планирование roadmap продукта и защита его перед ТОП менеджментом
  • Формирование и приоритизация бэклога продукта
  • Управление командой
  • Тюнинг процессов внутри команды и синхронизация со смежными подразделениями

Наши ожидания:

  • Опыт управления продуктами от 3 лет
  • Опыт управления командами от 10 человек
  • Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и других)
  • Системный подход
  • Сильные лидерские качества
  • Хорошие технические знания и готовность постоянно развиваться в технически сложных технологиях
  • Опыт в администрировании (базовые знания того, как устроен интернет, сети, Linux)

Будет плюсом:

  • Понимание, чем идея отличается от гипотезы
  • Знание рынка IaaS (или по крайней мере понимание, что и как работает)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.