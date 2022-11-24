Директор по развитию выделенных серверов

Selectel - лидер российского рынка в сегменте BareMetal. Крутейшей командой мы уже 14 лет совершенствуем лучшее BareMetal Облако в России и распространяем наш опыт на другие страны. Мы придерживаемся подхода "снизу вверх".

Директор продукта - это мини CEO с широким набором полномочий и возможностей. Тут вы действительно сможете влиять на продукт, компанию и рынок Облаков. Развитая продуктовая культура подталкивает нас к принятию решений основанных на данных и фактах в большей степени, чем на видении, хотя и видение у нас тоже есть.