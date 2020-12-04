Приглашаем MLOps-инженера в команду разработки направления Machine Learning Infrastructure Services.
Если у тебя есть опыт решения DevOps-задач в ML-проектах и желание развиваться в сторону MLOps, то мы будем рады познакомиться! Мы хотим найти коллегу с отраслевой экспертизой, который поможет нам принимать решения в рамках развития существующих и будущих продуктов, а также станет центром MLOps компетенций внутри компании.
Основные задачи ML команды
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Создание новых продуктов для автоматизации ML-разработки
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Разработка платформенных сервисов с использованием ML
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Исследование новых платформ/инструментов для внедрения их в продукты компании
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Культивирование ML-экспертизы в компании
Наши ожидания от кандидата
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Понимание DevOps парадигмы
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Опыт работы с системами контроля версий (Git Lab, Git Hub и т.д.)
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Опыт использования объектного хранилища S3
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Опыт работы с инфраструктурными облачными сервисами
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Опыт деплоя и администрирования Kubernetes для serving’а ML-моделей
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Опыт работы со стеком Big Data (Hadoop, Spark, Yarn, Hive и т.д.)
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Опыт работы с инструментами MLOps (AirFlow, MLFlow, KubeFlow, DVC, Pachyderm или любыми похожими)
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Понимание необходимости мониторинга параметров ML-моделей
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Желание работать в команде
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Желание разбираться в новых технологиях
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Способность самостоятельность решать поставленные задачи
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Английский уровня Intermediate (B1)
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Готовность объяснять сложные вещи простым языком
Плюсом будет
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Опыт использования Jupyter-like сред (Jupyter Hub, Jupiter Lab, Polynote и т.д.)
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Опыт разработки проектов по работе с данными и ML на Python
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Опыт работы с современными фреймворками и библиотеками Machine Learning, Deep Learning и Data Science
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Знание статистики, алгоритмов машинного обучения и теории нейронных сетей
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Опыт поддержки production AI-сервисов
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Желание помогать клиентам в решении их задач
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса