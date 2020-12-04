Product Manager (Machine Learning)

Мы в поисках Product-менеджера для развития ML-направления в команду разработки ML/AI продуктов.
Основные задачи ML команды
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Создавать новые продукты для автоматизации ML разработки
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Разработка платформенных сервисов с использованием ML
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Исследование новых платформ/инструментов для внедрения их в продукты компании
Основные задачи на этой позиции
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Исследование пользователей
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Генерация и проверка гипотез
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Подготовка требований и постановка задач на разработку
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Контроль и приемка результатов
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Запуск продукта
От вас мы ожидаем
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Опыт работы системным аналитиком или продакт-менеджером (желательно в IT)
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Опыт запуска продуктов или отдельных фичей IT-продуктов
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Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты)
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Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
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Техническая компетентность в предметной области
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Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами)
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Любознательность
Мы придем в восторг, если у вас есть
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Понимание, чем идея отличается от гипотезы
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Знание теории систем или ТРИЗ
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Знание рынка IaaS (или его понимание)
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Опыт в работе с ML - обработка данных, разработка моделей и их применение
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса