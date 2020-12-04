Product Manager (Machine Learning)

Мы в поисках Product-менеджера для развития ML-направления в команду разработки ML/AI продуктов.

Основные задачи ML команды

Создавать новые продукты для автоматизации ML разработки

Разработка платформенных сервисов с использованием ML

Исследование новых платформ/инструментов для внедрения их в продукты компании

Основные задачи на этой позиции

Исследование пользователей

Генерация и проверка гипотез

Подготовка требований и постановка задач на разработку

Контроль и приемка результатов

Запуск продукта

От вас мы ожидаем

Опыт работы системным аналитиком или продакт-менеджером (желательно в IT)

Опыт запуска продуктов или отдельных фичей IT-продуктов

Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты)

Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию

Техническая компетентность в предметной области

Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами)

Любознательность

Мы придем в восторг, если у вас есть

Понимание, чем идея отличается от гипотезы

Знание теории систем или ТРИЗ

Знание рынка IaaS (или его понимание)

Опыт в работе с ML - обработка данных, разработка моделей и их применение

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса