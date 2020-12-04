BI-разработчик

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для себя и коллег из других департаментов. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного BI-разработчика, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, моделировать бизнес-процессы и строить наглядный визуал.

Работа полностью удаленная или в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.