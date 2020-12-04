UX-проектировщик в команду Общих сервисов облака

Приглашаем проектировщика интерфейсов в команду Общих сервисов облака для развития Облачной платформы Selectel.

Основные задачи

Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта

Собирать бизнес-требования и ограничения

Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты

Проводить качественные и количественные исследования

Формировать метрики успешности и отслеживать их

Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт

Тесное взаимодействие с командой разработки

Работа с внутренними и внешними пользователями

Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели

Мы ожидаем, что вы

Работали на схожей позиции

Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования

Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь

Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое

Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй

Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса