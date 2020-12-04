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UX

UX-проектировщик в команду Общих сервисов облака

Приглашаем проектировщика интерфейсов в команду Общих сервисов облака для развития Облачной платформы Selectel.

Команда общих сервисов занимается критически важными сервисами для функционирования облака

  • Аутентификация и авторизация пользователей облака

  • Предоставление публичного API

  • Сбор информации о потреблении ресурсов

  • Управление лимитами и квотами пользователей

  • Интеграция различных PaaS в инфраструктуру облака

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Приглашаем проектировщика интерфейсов в команду Общих сервисов облака для развития Облачной платформы Selectel.

Команда общих сервисов занимается критически важными сервисами для функционирования облака

  • Аутентификация и авторизация пользователей облака

  • Предоставление публичного API

  • Сбор информации о потреблении ресурсов

  • Управление лимитами и квотами пользователей

  • Интеграция различных PaaS в инфраструктуру облака

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта

  • Собирать бизнес-требования и ограничения

  • Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты

  • Проводить качественные и количественные исследования

  • Формировать метрики успешности и отслеживать их

  • Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт

  • Тесное взаимодействие с командой разработки

  • Работа с внутренними и внешними пользователями

  • Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели

Мы ожидаем, что вы

  • Работали на схожей позиции

  • Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования

  • Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь

  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое

  • Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй

  • Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.