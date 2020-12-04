CRM-маркетолог / Email-маркетолог

В команде маркетинга Selectel открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата
Основные задачи на данной позиции
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Создание писем и sms-рассылок
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Настройка триггеров и автоматических цепочек
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Координация процесса создания рассылок: встречи с PMM, постановка задач на текст и иллюстрации для рассылок, контроль сроков и результата
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Проектирование экспериментов: А/Б-тесты и эксперименты с участием контрольной группы
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Подготовка отчетов о результатах
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Имеете опыт работы в Email/CRM-маркетинге
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Имеете опыт создания писем «руками» в конструкторе и базовые знания HTML/CSS
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Имеете опыт в проектировании и настройке автоматических цепочек в ESP/CDP (Mindbox, eSputnik, Exponea, Carrotquest, Sendsay)
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Обладаете навыками менеджера проектов: способны находить баланс между красотой письма, ресурсами на его создание и требованиями заказчика для максимальной конверсии
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Инициативны и имеете непреодолимое желание развивать CRM-маркетинг и влиять на метрики
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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