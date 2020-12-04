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Маркетинг и PR

CRM-маркетолог / Email-маркетолог

В команде маркетинга Selectel открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция CRM-маркетолога. Вам предстоит решать задачи бизнеса с помощью коммуникаций: строить сегменты, планировать и сопровождать разработку кампаний, формулировать гипотезы и анализировать результаты. А также плотно работать с продуктовым маркетингом, дизайнерами, редакторами и аналитиками для достижения результата

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Создание писем и sms-рассылок

  • Настройка триггеров и автоматических цепочек

  • Координация процесса создания рассылок: встречи с PMM, постановка задач на текст и иллюстрации для рассылок, контроль сроков и результата

  • Проектирование экспериментов: А/Б-тесты и эксперименты с участием контрольной группы

  • Подготовка отчетов о результатах

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете опыт работы в Email/CRM-маркетинге

  • Имеете опыт создания писем «руками» в конструкторе и базовые знания HTML/CSS

  • Имеете опыт в проектировании и настройке автоматических цепочек в ESP/CDP (Mindbox, eSputnik, Exponea, Carrotquest, Sendsay)

  • Обладаете навыками менеджера проектов: способны находить баланс между красотой письма, ресурсами на его создание и требованиями заказчика для максимальной конверсии

  • Инициативны и имеете непреодолимое желание развивать CRM-маркетинг и влиять на метрики

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.