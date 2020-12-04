Сервисный инженер

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует
Основные задачи на данной позиции
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Обслуживание инфраструктуры и инженерных сетей дата-центра: проведение планового ТО, ремонта и локальной модернизации систем резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, и электроустановок
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Проведение оперативных переключений, участие в испытаниях инженерных систем, устранение аварий
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Участие в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ)
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Электромонтаж, установка и подключение электрощитов
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Монтаж кабеленесущих систем и конструкций
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Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
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Имеете 3 и выше группу по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
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Знаете правила устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
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Имеете опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens
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Имеете опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
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Имеете опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
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Умеете читать рабочую документацию, электрические схемы
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Аккуратны и внимательны к деталям
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Способны быстро обучаться
Будет плюсом
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Опыт работы в дата-центрах
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Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
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Опыт работы с системами автоматизации и теплоснабжения
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Наличие сертификатов повышения квалификации
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Наличие допуска к сварочным, высотным и иным работам
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Умение читать техническую документацию на английском языке
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Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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