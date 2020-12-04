Сервисный инженер

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует

Основные задачи на данной позиции

Обслуживание инфраструктуры и инженерных сетей дата-центра: проведение планового ТО, ремонта и локальной модернизации систем резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, и электроустановок

Проведение оперативных переключений, участие в испытаниях инженерных систем, устранение аварий

Участие в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ)

Электромонтаж, установка и подключение электрощитов

Монтаж кабеленесущих систем и конструкций

Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете 3 и выше группу по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В

Знаете правила устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок

Имеете опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens

Имеете опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ

Имеете опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями

Умеете читать рабочую документацию, электрические схемы

Аккуратны и внимательны к деталям

Способны быстро обучаться

Будет плюсом

Опыт работы в дата-центрах

Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями

Опыт работы с системами автоматизации и теплоснабжения

Наличие сертификатов повышения квалификации

Наличие допуска к сварочным, высотным и иным работам

Умение читать техническую документацию на английском языке

Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса