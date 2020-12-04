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Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Обслуживание инфраструктуры и инженерных сетей дата-центра: проведение планового ТО, ремонта и локальной модернизации систем резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, и электроустановок

  • Проведение оперативных переключений, участие в испытаниях инженерных систем, устранение аварий

  • Участие в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ)

  • Электромонтаж, установка и подключение электрощитов

  • Монтаж кабеленесущих систем и конструкций

  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж оборудования

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете 3 и выше группу по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В

  • Знаете правила устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок

  • Имеете опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens

  • Имеете опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ

  • Имеете опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями

  • Умеете читать рабочую документацию, электрические схемы

  • Аккуратны и внимательны к деталям

  • Способны быстро обучаться

Будет плюсом

  • Опыт работы в дата-центрах

  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями

  • Опыт работы с системами автоматизации и теплоснабжения

  • Наличие сертификатов повышения квалификации

  • Наличие допуска к сварочным, высотным и иным работам

  • Умение читать техническую документацию на английском языке

  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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