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Frontend-разработка

Frontend-разработчик в выделенные серверы

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Чем предстоит заниматься:

  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи

  • Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления

  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами

  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

Эта вакансия для вас, если вы:

  • Обладаете твёрдым знанием JavaScript (ES6)

  • Уверенные знания AngularJS/Angular

  • Работаете с CSS3 (OOCSS / SMACSS / BEM)

  • Понимаете принципы RESTful API

  • Имеете опыт работы с DOM/HTML5 API

  • Имеете понимание принципа работы Stylus, Pug

  • Работали с Git

Что будет плюсом:

  • Опыт работы с Angular Material, Clarity Design System

  • Опыт работы с TypeScript

  • Опыт работы с RxJS

  • Опыт unit/e2e тестирования

  • Наличие завершенных работ в публичном доступе

Почему в нашей команде здорово работать

  • Вы будете принимать участие в разработке самого крупного Bare Metal продукта в России.

  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим архитектурным решениям

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.