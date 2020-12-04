Frontend-разработчик в выделенные серверы

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем frontend разработчика для развития одного из наших ключевых продуктов -— Выделенные серверы.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать и разрабатывать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.