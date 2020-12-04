Executive Search Manager

Мы ищем эксперта по Executive Search, которому предстоит заниматься изучением конкурентов, специфики их работы, структур и условий, а также проактивный поиск на ТОП, руководящие и специфичные позиции. Иногда вам нужно будет работать с потенциальными, а не уже открытыми вакансиями — то есть вы поможете сформировать вакансию под профиль кандидата, а не наоборот.
Основные задачи:
-
Постоянный мониторинг рынка конкурентов компании по бизнесу и HR-бренду
-
Быть в курсе инсайдов и последних новостей по индустрии, которые могут повлиять на рынок кандидатов
-
Установление и развитие деловых контактов с потенциальными кандидатами (руководителями, ТОП-ами, редкими специалистами)
-
Выстраивание партнерских отношений с внутренними заказчиками (ТОП-менеджментом компании)
-
Формирование пула кандидатов для рассмотрения заказчиками
-
Полный цикл рекрутинга на ТОП, руководящие и специфичные позиции, включая процесс онбординга
-
Экспертная оценка кандидатов
-
Аналитика рынка зарплат
От вас мы ожидаем:
-
Широкий круг профессиональных контактов
-
Опыт работы на аналогичной позиции (в агентстве или inhouse)
-
Понимание рынка IT — вы знаете не только, где могут быть интересные кандидаты для компании, но и то как построены процессы в этих компаниях
-
Готовность погрузиться в специфику бизнеса компании, чтобы вести поиск не под конкретную позицию, а искать, кто может быть полезен бизнесу компании в целом
-
Способность найти подход к любым кандидатам
-
Опыт эффективного применения на практике различных методов оценки кандидатов
-
Знание английского языка на достаточном уровне для ознакомления с резюме и переписки с кандидатами
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса