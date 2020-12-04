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HR

Executive Search Manager

Мы ищем эксперта по Executive Search, которому предстоит заниматься изучением конкурентов, специфики их работы, структур и условий, а также проактивный поиск на ТОП, руководящие и специфичные позиции. Иногда вам нужно будет работать с потенциальными, а не уже открытыми вакансиями — то есть вы поможете сформировать вакансию под профиль кандидата, а не наоборот.

Санкт-Петербург
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Мы ищем эксперта по Executive Search, которому предстоит заниматься изучением конкурентов, специфики их работы, структур и условий, а также проактивный поиск на ТОП, руководящие и специфичные позиции. Иногда вам нужно будет работать с потенциальными, а не уже открытыми вакансиями — то есть вы поможете сформировать вакансию под профиль кандидата, а не наоборот.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи:

  • Постоянный мониторинг рынка конкурентов компании по бизнесу и HR-бренду

  • Быть в курсе инсайдов и последних новостей по индустрии, которые могут повлиять на рынок кандидатов

  • Установление и развитие деловых контактов с потенциальными кандидатами (руководителями, ТОП-ами, редкими специалистами)

  • Выстраивание партнерских отношений с внутренними заказчиками (ТОП-менеджментом компании)

  • Формирование пула кандидатов для рассмотрения заказчиками

  • Полный цикл рекрутинга на ТОП, руководящие и специфичные позиции, включая процесс онбординга

  • Экспертная оценка кандидатов

  • Аналитика рынка зарплат

От вас мы ожидаем:

  • Широкий круг профессиональных контактов

  • Опыт работы на аналогичной позиции (в агентстве или inhouse)

  • Понимание рынка IT — вы знаете не только, где могут быть интересные кандидаты для компании, но и то как построены процессы в этих компаниях

  • Готовность погрузиться в специфику бизнеса компании, чтобы вести поиск не под конкретную позицию, а искать, кто может быть полезен бизнесу компании в целом

  • Способность найти подход к любым кандидатам

  • Опыт эффективного применения на практике различных методов оценки кандидатов

  • Знание английского языка на достаточном уровне для ознакомления с резюме и переписки с кандидатами

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.