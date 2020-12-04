Executive Search Manager

Мы ищем эксперта по Executive Search, которому предстоит заниматься изучением конкурентов, специфики их работы, структур и условий, а также проактивный поиск на ТОП, руководящие и специфичные позиции. Иногда вам нужно будет работать с потенциальными, а не уже открытыми вакансиями — то есть вы поможете сформировать вакансию под профиль кандидата, а не наоборот.