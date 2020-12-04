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Системное администрирование

Младший системный администратор в отдел выделенных серверов

Приглашаем присоединиться к нашей команде младшего системного администратора и вместе с нами делать крутой, качественный продукт. Вам предстоит участвовать в эксплуатации и разработке самой крупной услуги компании - аренды выделенных серверов.

Под нашим руководством находятся тысячи серверов и сотни единиц сетевого оборудования, которые воплотились в уже успешную работоспособную услугу с большой кодовой базой, но мы не хотим стоять на месте и хотим развивать её дальше, сделать еще более удобной и гибкой для наших клиентов и партнеров.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Приглашаем присоединиться к нашей команде младшего системного администратора и вместе с нами делать крутой, качественный продукт. Вам предстоит участвовать в эксплуатации и разработке самой крупной услуги компании - аренды выделенных серверов.

Под нашим руководством находятся тысячи серверов и сотни единиц сетевого оборудования, которые воплотились в уже успешную работоспособную услугу с большой кодовой базой, но мы не хотим стоять на месте и хотим развивать её дальше, сделать еще более удобной и гибкой для наших клиентов и партнеров.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Осуществлять поддержку работоспособности инфраструктуры проекта, а также устранять последствия сбоев

  • Обеспечивать стабильную и бесперебойную работу всех сервисов продукта

  • Проводить тестирование серверов и их компонентов на совместимость работы в инфраструктуре проекта

  • Осуществлять сопровождение внедренных программ и программных средств

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть

  • Уверенные навыки администрирования Linux-систем

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей

  • Навыки программирования на BASH, Python

  • Навыки работы с системами контроля версий (git)

  • Уверенные навыки конфигурирования веб-серверов

  • Понимание принципов установки различных ОС по сети

  • Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации

Будет плюсом

  • Понимание принципов систем управления конфигурациями и навыки работы с одной из них (Puppet, Chef или Ansible)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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