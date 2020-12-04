Младший системный администратор в отдел выделенных серверов

Приглашаем присоединиться к нашей команде младшего системного администратора и вместе с нами делать крутой, качественный продукт. Вам предстоит участвовать в эксплуатации и разработке самой крупной услуги компании - аренды выделенных серверов.

Под нашим руководством находятся тысячи серверов и сотни единиц сетевого оборудования, которые воплотились в уже успешную работоспособную услугу с большой кодовой базой, но мы не хотим стоять на месте и хотим развивать её дальше, сделать еще более удобной и гибкой для наших клиентов и партнеров.