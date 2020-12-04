Младший системный администратор в отдел выделенных серверов

Приглашаем присоединиться к нашей команде младшего системного администратора и вместе с нами делать крутой, качественный продукт. Вам предстоит участвовать в эксплуатации и разработке самой крупной услуги компании - аренды выделенных серверов.
Под нашим руководством находятся тысячи серверов и сотни единиц сетевого оборудования, которые воплотились в уже успешную работоспособную услугу с большой кодовой базой, но мы не хотим стоять на месте и хотим развивать её дальше, сделать еще более удобной и гибкой для наших клиентов и партнеров.
Основные задачи на данной позиции
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Осуществлять поддержку работоспособности инфраструктуры проекта, а также устранять последствия сбоев
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Обеспечивать стабильную и бесперебойную работу всех сервисов продукта
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Проводить тестирование серверов и их компонентов на совместимость работы в инфраструктуре проекта
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Осуществлять сопровождение внедренных программ и программных средств
Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть
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Уверенные навыки администрирования Linux-систем
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Понимание принципов работы компьютерных сетей
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Навыки программирования на BASH, Python
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Навыки работы с системами контроля версий (git)
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Уверенные навыки конфигурирования веб-серверов
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Понимание принципов установки различных ОС по сети
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Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации
Будет плюсом
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Понимание принципов систем управления конфигурациями и навыки работы с одной из них (Puppet, Chef или Ansible)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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