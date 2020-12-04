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QA

Тестировщик веб-приложений в команду Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем тестировщика веб-приложений для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем тестировщика веб-приложений для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем вам предстоит заниматься

  • Составлять чек-листы, тест-кейсы и другие виды тестовой документации

  • Проводить ручное тестирование веб-приложений

  • Разрабатывать и проводить тестирование веб-приложений

Мы ждем, что у вас есть

  • Опыт тестирования пользовательского интерфейса

  • Опыт ведения тестовой документации (Testrail / TestOps / TestIT)

  • Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML

  • Опыт разработки автоматических тестов (например, с использованием Selenium/Playwright)

Дополнительными плюсами будут

  • Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)

  • Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular

  • Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)

  • Умение работать с API (Postman, cURL)

  • Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai, Sinon

Почему в нашей команде здорово работать

  • Вы будете принимать участие в разработке одного из самых крупных Bare Metal продуктов в России

  • Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

  • Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе

  • Возможность развития в автоматизацию тестирования

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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