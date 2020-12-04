Тестировщик веб-приложений в команду Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка BareMetal, и у нас есть большие планы по росту. Поэтому мы ищем тестировщика веб-приложений для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.