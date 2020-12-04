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BI

BI-разработчик

Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для себя и коллег из других департаментов. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного BI-разработчика, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, моделировать бизнес-процессы и строить наглядный визуал.

Работа полностью удаленная или в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Команда BI в Selectel входит в состав Департамента стратегии и занимается разработкой аналитических инструментов для себя и коллег из других департаментов. Мы проектируем хранилище данных (на Postgres и в Qlik), настраиваем интеграцию с различными системами (биллинг, CRM, Google Analytics), создаем приложения в Qlik Sense, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались, поэтому находимся в поисках тебя – опытного BI-разработчика, который понимает, как работать с большим объемом данных, оптимально его обрабатывать, моделировать бизнес-процессы и строить наглядный визуал.

Работа полностью удаленная или в офисе Selectel в Санкт-Петербурге. Если вы готовы переехать, поможем с релокацией.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции:

  • Организация ETL-процессов PostgreSQL -> QlikSense (пригодятся базовые знания T-SQL)

  • Разработка и рефакторинг моделей данных

  • Реализация алгоритмов расчета бизнес-метрик и показателей эффективности

  • Создание приложений и дэшбордов

  • Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом

  • Организация сбора необходимых данных

  • Реализация бизнес-логики

  • Тестирование

  • Документирование

Наши ожидания от кандидатов:

  • Опыт работы c BI-системами (Qlik Sense, Qlik View, Tableau)

  • Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных

  • Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область

  • Базовые знания T-SQL будут вашим преимуществом

Особенно мы ценим:

  • Ориентацию на результат
  • Самостоятельность
  • Коммуникабельность, способность работать в команде
  • Аккуратность, внимательность к деталям
  • Критическое мышление

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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