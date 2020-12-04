Разработчик в тестировании в команду Compute

На этой позиции вы будете

Заниматься разработкой и ревью кода инструментов для проведения функционального и интеграционного тестирования

Для нас важно

Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

Будет круто, если вы

Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.

Опыт работы с инструментами тестирования в OpenStack: Tempest, Rally, Shaker, Browbeat.

Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризации на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни.

Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC