Разработчик в тестировании в команду Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.
Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Compute занимается поддержкой и развитием API для управления виртуальными машинами.
На этой позиции вы будете
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Ответственным за качество и покрытие автоматизированными тестами серверных компонентов продукта
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Заниматься разработкой и ревью кода инструментов для проведения функционального и интеграционного тестирования
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Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик.
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Вести тестовую документацию и делиться опытом с коллегами
Для нас важно
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Знание Python
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Опыт работы с инструментами тестирования различных уровней: pytest/unittest, cucumber/gauge, selenium/protractor
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Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
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Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
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Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins
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Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
Будет круто, если вы
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Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
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Опыт работы с инструментами тестирования в OpenStack: Tempest, Rally, Shaker, Browbeat.
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Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризации на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни.
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Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
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Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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