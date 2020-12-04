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QA

Разработчик в тестировании в команду Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Compute занимается поддержкой и развитием API для управления виртуальными машинами.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Compute занимается поддержкой и развитием API для управления виртуальными машинами.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вы будете

  • Ответственным за качество и покрытие автоматизированными тестами серверных компонентов продукта

  • Заниматься разработкой и ревью кода инструментов для проведения функционального и интеграционного тестирования

  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик.

  • Вести тестовую документацию и делиться опытом с коллегами

Для нас важно

  • Знание Python

  • Опыт работы с инструментами тестирования различных уровней: pytest/unittest, cucumber/gauge, selenium/protractor

  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)

  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins

  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

Будет круто, если вы

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.

  • Опыт работы с инструментами тестирования в OpenStack: Tempest, Rally, Shaker, Browbeat.

  • Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризации на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни.

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.