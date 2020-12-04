Python-разработчик в команду Compute

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Compute.

Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации от операционной системы до панели управления делаем сами.

Задачи команды Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами K8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.