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Backend-разработка

Python-разработчик в команду Compute

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Compute.

Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации от операционной системы до панели управления делаем сами.

Задачи команды Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами K8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Мы приглашаем Python-разработчика в команду Compute.

Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации от операционной системы до панели управления делаем сами.

Задачи команды Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами K8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Вам предстоит

  • Писать код на Python

  • Развивать распределенную асинхронную систему для управления виртуальными машинами, а также автобалансировщик нагрузки между железными хостами

  • Интегрировать в облачные компоненты новую функциональность из низкоуровневых систем виртуализации

  • Развивать API услуги с точки зрения метрик, статистики использования, телематики

  • Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк

  • Коммитить изменения в open source компоненты облака

  • Участвовать в проработке требований и работе с ожиданиями

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

  • Писать unit, интеграционные и функциональные тесты

  • Активно проводить ревью кода коллег

  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик

  • Вести документацию по реализованному (обязательно) и делиться опытом с коллегами (желательно)

От вас мы ожидаем

  • Уверенное знание Python

  • Опыт разработки проектов c Flask, SQLAlchemy, Gevent/Eventlet

  • Опыт использования реляционных СУБД (MySQL, Postgresql)

  • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached

  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)

  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы

  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins

  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana. Опыт написания модулей для них

  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

Плюсом будет

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack

  • Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризации на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни

  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.