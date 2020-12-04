Системный администратор в команду облачного хранилища (middle)

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.В связи с активным ростом облака Selectel в команду объектного хранилища мы ищем сильного системного администратора.На этой позиции вам предстоит решать сложные, но при этом интересные задачи по развитию и поддержанию работы инфраструктуры высоконагруженного геораспределенного хранилища данных. а также взаимодействовать с командой и другими отделами для создания новых сервисов крупнейшего в России облака OpenStack.