Системный администратор в команду продуктов ускоренной разработки

Мы ищем человека, который поможет нам в запуске новых сервисов, построении масштабируемых сервисов, в их автоматизации.
На этой позиции вам предстоит
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Разворачивать и отлаживать работу сервисов с использованием выбранного стека
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Придумывать архитектуру и для новых продуктов
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Автоматизировать технические решения через инфраструктурный код на Ansible
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Исследовать различное ПО вендоров, open source решения и их применимость для построения новых продуктов
-
Поддерживать запущенные сервисы
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Работать с командами продуктовых разработок для создания полностью автоматизированных решений на основе разработанных MVP
От вас мы ожидаем
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Хороший опыт работы с системами автоматизации
-
Широкий кругозор, знакомство или опыт работы с различными технологиями
-
Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform
-
Опыт работы с системами мониторинга Zabbix, Prometheus или другими
-
Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
-
Опыт работы с ОС семейства Linux и Windows
-
Опыт работы с системой контроля версий Git
-
Опыт работы и понимание принципов CI/CD
Вашими плюсами будет
-
Опыт работы с виртуализацией KVM, VMware, контейнерами (Docker)
-
Опыт скриптования на Bash, Python, Go, etc
-
Знание IP сетей
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Опыт работы с кластерами любого рода и понимание “высокой доступности”
-
Участие в open source проектах
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуб
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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