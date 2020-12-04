Системный администратор в команду продуктов ускоренной разработки

Мы ищем человека, который поможет нам в запуске новых сервисов, построении масштабируемых сервисов, в их автоматизации.

На этой позиции вам предстоит

Разворачивать и отлаживать работу сервисов с использованием выбранного стека

Придумывать архитектуру и для новых продуктов

Автоматизировать технические решения через инфраструктурный код на Ansible

Исследовать различное ПО вендоров, open source решения и их применимость для построения новых продуктов

Поддерживать запущенные сервисы

Работать с командами продуктовых разработок для создания полностью автоматизированных решений на основе разработанных MVP

От вас мы ожидаем

Хороший опыт работы с системами автоматизации

Широкий кругозор, знакомство или опыт работы с различными технологиями

Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform

Опыт работы с системами мониторинга Zabbix, Prometheus или другими

Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL

Опыт работы с ОС семейства Linux и Windows

Опыт работы с системой контроля версий Git

Опыт работы и понимание принципов CI/CD

Вашими плюсами будет

Опыт работы с виртуализацией KVM, VMware, контейнерами (Docker)

Опыт скриптования на Bash, Python, Go, etc

Знание IP сетей

Опыт работы с кластерами любого рода и понимание “высокой доступности”

Участие в open source проектах

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса