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Системное администрирование

Системный администратор в команду продуктов ускоренной разработки

Мы ищем человека, который поможет нам в запуске новых сервисов, построении масштабируемых сервисов, в их автоматизации.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы ищем человека, который поможет нам в запуске новых сервисов, построении масштабируемых сервисов, в их автоматизации.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Разворачивать и отлаживать работу сервисов с использованием выбранного стека

  • Придумывать архитектуру и для новых продуктов

  • Автоматизировать технические решения через инфраструктурный код на Ansible

  • Исследовать различное ПО вендоров, open source решения и их применимость для построения новых продуктов

  • Поддерживать запущенные сервисы

  • Работать с командами продуктовых разработок для создания полностью автоматизированных решений на основе разработанных MVP

От вас мы ожидаем

  • Хороший опыт работы с системами автоматизации

  • Широкий кругозор, знакомство или опыт работы с различными технологиями

  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform

  • Опыт работы с системами мониторинга Zabbix, Prometheus или другими

  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL

  • Опыт работы с ОС семейства Linux и Windows

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD

Вашими плюсами будет

  • Опыт работы с виртуализацией KVM, VMware, контейнерами (Docker)

  • Опыт скриптования на Bash, Python, Go, etc

  • Знание IP сетей

  • Опыт работы с кластерами любого рода и понимание “высокой доступности”

  • Участие в open source проектах

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.