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Стратегия и аналитика

Аналитик департамента стратегии

Приглашаем в нашу команду департамента стратегии Аналитика. В Selectel отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами: оценкой бизнеса, сделками M&A, моделированием, анализом инвестиционных проектов, подготовкой материалов для инвесторов. Также отдел готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит исследования рынка и продуктов компании.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Приглашаем в нашу команду департамента стратегии Аналитика. В Selectel отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами: оценкой бизнеса, сделками M&A, моделированием, анализом инвестиционных проектов, подготовкой материалов для инвесторов. Также отдел готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит исследования рынка и продуктов компании.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Анализ основных финансовых и операционных показателей компании
  • Подготовка аналитических материалов и презентаций для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
  • Поиск и консолидация финансовой и отраслевой информации по компаниям и проектам в области IT
  • Участие в проведении M&A / Due Diligence потенциальных партнеров компании

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт работы в финансовой сфере на аналогичной позиции
  • Знания корпоративных финансов на высоком уровне
  • Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
  • Опыт в финансовом моделировании и оценки компаний
  • Знание Microsoft Word, Excel и Power Point на уровне уверенного пользователя
  • Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
  • Максимальное внимание к деталям
  • Владение английским языком на уровне достаточном для работы с данными

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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