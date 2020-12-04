Аналитик департамента стратегии

Приглашаем в нашу команду департамента стратегии Аналитика. В Selectel отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами: оценкой бизнеса, сделками M&A, моделированием, анализом инвестиционных проектов, подготовкой материалов для инвесторов. Также отдел готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит исследования рынка и продуктов компании.