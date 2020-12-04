Аналитик департамента стратегии

Приглашаем в нашу команду департамента стратегии Аналитика. В Selectel отдел бизнес аналитики занимается корпоративными финансами: оценкой бизнеса, сделками M&A, моделированием, анализом инвестиционных проектов, подготовкой материалов для инвесторов. Также отдел готовит аналитику для ТОП-менеджмента компании и акционеров, проводит исследования рынка и продуктов компании.
Основные задачи
- Анализ основных финансовых и операционных показателей компании
- Подготовка аналитических материалов и презентаций для принятия операционных и инвестиционных решений по текущим и перспективным проектам
- Поиск и консолидация финансовой и отраслевой информации по компаниям и проектам в области IT
- Участие в проведении M&A / Due Diligence потенциальных партнеров компании
Наши ожидания от кандидатов
- Опыт работы в финансовой сфере на аналогичной позиции
- Знания корпоративных финансов на высоком уровне
- Навыки в составлении cash flоws, P&L, balance sheets компании
- Опыт в финансовом моделировании и оценки компаний
- Знание Microsoft Word, Excel и Power Point на уровне уверенного пользователя
- Желание развиваться в IT бизнесе и участвовать в масштабных проектах
- Максимальное внимание к деталям
- Владение английским языком на уровне достаточном для работы с данными
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса