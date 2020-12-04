Технический писатель

Команда отдела знаний Selectel ищет технического писателя, который готов пуститься в увлекательное приключение в мир Облака на базе VMware, Облачного хранилища и направления разработки перспективных продуктов.
Мы не пишем по ГОСТу, мы не пишем в стол, являемся сторонниками подхода docs-as-a-code. А также помогаем десятку тысяч наших пользователей находить ответы на свои вопросы при работе с нашими продуктами.
На этой позиции вам предстоит
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Писать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательскую документацию по продуктам kb.selectel.ru
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Вместе с разработчиками готовить к публикации документацию к API продуктов и следить за тем, чтобы она была понятна не только нашим разработчикам developers.selectel.ru
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Вместе с командой разработки продукта интегрировать базу знаний в панель управления
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Взаимодействовать со службой поддержки и разбирать пользовательские тикеты по продуктам направления
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Вместе с менеджером продуктов думать о том, как сделать документацию по продукту лучше, и самостоятельно планировать свою загрузку
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Работать над структурой документации ваших продуктов
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Вместе с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами и процессами
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Следить за ключевыми метриками документации по продуктам направления
Мы ожидаем, что вы
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Имеете опыт работы на аналогичной позиции
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Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного
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Умеете работать с Git, владеете навыками верстки документации и языком разметки Markdown
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Понимаете, как работает API и умеете с ними взаимодействовать
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Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
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Умеете расставлять приоритеты в работе
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Не боитесь работать с англоязычными источниками информации
Это не обязательно, но будет плюсом
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Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке
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Высшее образование по смежной специальности
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен частично удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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Руководитель отдела знаний
Санкт-ПетербургУправление знаниями
Lead Technical Writer
Москва