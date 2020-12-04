Технический писатель

Команда отдела знаний Selectel ищет технического писателя, который готов пуститься в увлекательное приключение в мир Облака на базе VMware, Облачного хранилища и направления разработки перспективных продуктов.

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