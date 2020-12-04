Системный администратор в команду облачного хранилища

Приглашаем системного администратора в команду разработки и сопровождения объектного хранилища. На этой позиции вам предстоит решать сложные нетривиальные задачи по развитию и поддержанию работы инфраструктуры высоконагруженного сервиса, активно взаимодействовать с командой и другими отделами для создания новых сервисов крупнейшего в России облака OpenStack.