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Системное администрирование

Системный администратор в команду облачного хранилища

Приглашаем системного администратора в команду разработки и сопровождения объектного хранилища. На этой позиции вам предстоит решать сложные нетривиальные задачи по развитию и поддержанию работы инфраструктуры высоконагруженного сервиса, активно взаимодействовать с командой и другими отделами для создания новых сервисов крупнейшего в России облака OpenStack.

Удаленная работа
Полный день
з/п не указана
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Приглашаем системного администратора в команду разработки и сопровождения объектного хранилища. На этой позиции вам предстоит решать сложные нетривиальные задачи по развитию и поддержанию работы инфраструктуры высоконагруженного сервиса, активно взаимодействовать с командой и другими отделами для создания новых сервисов крупнейшего в России облака OpenStack.

Удаленная работа
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Развивать услугу объектного хранилища

  • Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных

  • Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком

  • Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях

  • Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search

Наш стэк

  • Golang, puppet, ansible, terraform, gitlab-ci, ceph, openstack swift
  • Мониторинг на prometheus/grafana

Наши ожидания от кандидата

  • Хорошие знания Linux/Unix. Сетевой стек, подсистема памяти

  • Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации

  • Умение читать код на python/bash

  • Опыт работы с *SQL базами

  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: ansible, salt, puppet, chef, terraform

  • Опыт настройки отказоустойчивых систем

  • Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Понимание сетей на уровне CCNA и выше

  • Желание постоянно развиваться

Что будет плюсом

  • Умение программировать на Python или Golang
  • Опыт работы с Ceph

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone, кикер и настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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