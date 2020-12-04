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ML

Product Manager (Machine Learning)

Мы в поисках Product-менеджера для развития ML-направления в команду разработки ML/AI продуктов.

Удаленная работа
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в поисках Product-менеджера для развития ML-направления в команду разработки ML/AI продуктов.

Удаленная работа
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи ML команды

  • Создавать новые продукты для автоматизации ML разработки

  • Разработка платформенных сервисов с использованием ML

  • Исследование новых платформ/инструментов для внедрения их в продукты компании

Основные задачи на этой позиции

  • Исследование пользователей

  • Генерация и проверка гипотез

  • Подготовка требований и постановка задач на разработку

  • Контроль и приемка результатов

  • Запуск продукта

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы системным аналитиком или продакт-менеджером (желательно в IT)

  • Опыт запуска продуктов или отдельных фичей IT-продуктов

  • Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты)

  • Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию

  • Техническая компетентность в предметной области

  • Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами)

  • Любознательность

Мы придем в восторг, если у вас есть

  • Понимание, чем идея отличается от гипотезы

  • Знание теории систем или ТРИЗ

  • Знание рынка IaaS (или его понимание)

  • Опыт в работе с ML - обработка данных, разработка моделей и их применение

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Офис в г. Санкт-Петербург, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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